Así es 'Marioneta', la canción de Andy que muchos ven como una pulla a Lucas: "Tú no quieres a nadie, tan solo a tu egoismo"
Así es 'Marioneta', la canción de Andy que muchos ven como una pulla a Lucas: "Tú no quieres a nadie, tan solo a tu egoismo"

El cantante inicia su carrera en solitario tras más de 20 años con Andy y Lucas.

Andy Morales en el cartel de su gira.GTS

Tras más de 20 años de carrera, el tormentoso final entre Andy y Lucas se selló el pasado 11 de octubre con un concierto de despedida en el madrileño Palacio de Vistalegre tras meses de rumores sobre sus idas y venidas y con una relación prácticamente rota entre ambos.

Ahora, Andy Morales, la mitad del dúo gaditano, ha iniciado su carrera en solitario con el sencillo Marioneta, el que será el primer avance de su próximo trabajo Solo, con el que prevé ya recorrer varias ciudades de España, entre ellas Madrid, Barcelona o Cádiz.  

Como inicio de esta promoción, Morales estuvo en El Hormiguero (Antena 3), donde se sinceró sobre su mala relación con Lucas y habló abiertamente sobre un enfrentamiento verbal entre ambos en el que no llegaron a las manos "porque le sujetaron". "Solo faltó pegarnos", le dijo a Pablo Motos.

Según relató, todo tuvo lugar en un concierto en un pueblo de Extremadura el pasado mes de mayo. "Vi nervioso a Lucas ese día, intenté calmarlo y en el escenario estuve animando, diciendo tonterías para mejorar la cosa", recordó Morales en el programa, donde detalló que todo empeoró una vez que se bajaron del escenario.

"Nos bajamos del escenario, le hice frente y nos dijimos de todo. No llegamos a tocarnos porque nos separaron". No obstante, recordó que con cierta ironía que le lanzó algunos objetos: "Hubo objetos voladores, sí (risas)".

Con Marioneta, Morales parece haberse marcado lo que para muchos es un "shakirazo" o una especie de resarcimiento como el que hizo Leire Martínez con Mi nombre. En su letra, aunque él ha asegurado que habla de desamor, se puede intuir como alguien le ha manipulado en base a su "egoismo".

"¿Quién eres tú para jugar con mis sueños? ¿Quién eres tú para hablar de sentimientos? Si tú no quieres a nadie, tan solo a tu egoísmo. Olvídate de mi persona porque para ti no existo", reza uno de los versos.

"Olvídate de mi persona porque para ti, no existo. Para todo el mundo fue creíble nuestra historia, pero mi mente no perdona y no se borra de mi memoria tantos desprecios por tu parte que no merece mi persona", continúa diciendo la canción.

Según informa el artista, esta canción aborda "una historia de amor del pasado, un desamor que se transforma en liberación". "A través de una letra sincera y poderosa, Andy retrata el momento en que uno se desprende conscientemente de una relación tóxica para recuperar su propia luz", señalan sobre este tema compuesto por el músico Raúl Cabrera, reputado compositor y referente en el mundo del carnaval gaditano al ser componente durante años de la comparsa de Juan Carlos Aragón.

Letra completa de Marioneta, el nuevo tema de Andy

Al fin llegó el momento

Que tanto esperaba

Para estar contigo a solas

Y mirarnos a la cara

Quiero dar un paso al frente

Porque ya nada me calla

El silencio cumplió su tiempo

Y ahora no me faltan ganas

Te doy las gracias por todo este tiempo

Y por abrirme los ojos

Me dejé tratar como una marioneta

Y sentirme a tu antojo

Pero mi alma ahora grita

Y voy a cambiarlo todo

Estribillo: 

Quién eres tú para jugar con mis sueños

Quién eres tú

Para hablar de sentimientos

Si tú no quieres a nadie

Tanto solo a tu egoísmo

Olvídate de mi persona

Porque para ti no existo

Eres tan poca cosa para mí

Tú quédate con tu egoísmo

Al fin llegó la hora de enseñarte mis cartas

Tú ya lo sabes de sobra

Tengo un as debajo de la manga

Por si tú me fallas

Por si tú me faltas

Ahora tengo mil motivos

Para tomar la palabra

Para todo el mundo fue creíble nuestra historia

Pero mi mente no perdona

Y no se borra de mi memoria

Tantos desprecios por tu parte

Que no merece mi persona

