Antonio de la Torre aparece con un pin en el Festival de San Sebastián que, visto lo visto, a alguno no le sentará nada bien

El actor malagueño Antonio de la Torre, caracterizado por hablar siempre con una claridad absoluta sobre algunos temas de actualidad, ha llegado al Festival de San Sebastián con un pin que, visto lo visto, a alguno no le gustará nada.

Junto al cineasta Alberto Rodríguez y la actriz Bárbara Lennie, han presentado la nueva película que protagoniza, Los Tigres, con la que competirán por la deseada Concha de Oro.

Pero ha llamado mucho la atención el pin que tanto Antonio de la Torre, como el cineasta y la intérprete madrileña han llevado en su presentación ante los medios de comunicación.

Se trata de un pin con el fondo de una sandía, un símbolo político en apoyo a Palestina porque sus colores, rojo, negro, blanco y verde, coinciden de lleno con los de la bandera palestina. Pero no a ese símbolo le acompañan otras dos palabras: "Genozidioa stop (detener el genocidio)".

El pin de Antonio de la Torre en el Festival de San Sebastián. GTRES

El cineasta Alberto Rodríguez ha asegurado en una entrevista en Europa Press que es "vergüenza" que ocurra el "genocidio de Gaza" y no haya manifestaciones en contra de una "matanza indiscriminada" que "debió acabarse hace muchísimo tiempo".

"Estoy deseando que se produzca un embargo de armas a Israel. Está siendo una cacería y al final todos somos cómplices. Me parece bien cualquier medida que se tome para presionar, desde la opinión de un vecino, la bandera en el balcón o la retirada de España de Eurovisión", ha justificado.

Alberto Rodríguez también ha mostrado su malestar porque la ONU haya "llegado tarde" al afirmar que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. "Casi siempre llegan tarde o ni siquiera se producen. Todo está llegando tarde. Esto debió acabarse hace muchísimo tiempo", ha insistido.

Respecto al rodaje, Antonio de la Torre ha puesto en valor el trabajo de los buzos industriales. "Es una profesión que es un disparate, peor que la mina. Actuar debajo del agua es tela marinera. He intentado vampirizar la realidad", ha desvelado.