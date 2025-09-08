El Gobierno de España aprueba de manera urgente el embargo de armas a Israel

El Gobierno de España aprobará de manera urgente un real decreto ley para un embargo de armas a Israel. Es una de las nueve medidas "para detener el genocidio en Gaza" que ha anunciado a primera hora de este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Una cosa muy distinta es proteger a tu país y otra, bombardear hospitales y matar de hambre a niños y niñas inocentes", ha denunciado Sánchez. "Lo que Benjamin Netanyahu presentó como una operación militar para responder a los atentados de Hamás se ha convertido en un ataque injustificable a la población palestina", ha dicho.

Además del embargo, que busca establecer "la prohibición legal de vender y comprar armamento a Israel", el Gobierno pondrá en marcha "de forma inmediata" otras ocho medidas: la prohibición del tránsito a todos los barcos que transporten combustibles destinados a Israel; la denegación de entrada al espacio aéreo español a los aviones que transporten material de defensa a Israel; la prohibición de acceder a territorio español que participen de forma directa en el genocidio y en la comisión de crímenes de guerra o contra los derechos humanos; la prohibición de importación de productos que proceden de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania "para combatir las ocupaciones y frenar el desplazamiento forzoso de palestinos"; la limitación de los servicios consulares que se prestan a ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales; reforzar el apoyo a la autoridad palestina incrementando los efectivos españoles en la misión de asistencia fronteriza que la UE tiene en Rafah; ampliación de la contribución a la UNRWA; y aumentar hasta en 150 millones de euros la ayuda humanitaria a Gaza.

El presidente del Gobierno ha comenzado su intervención (una declaración institucional desde La Moncloa sin preguntas de los medios) recordando que España ha "condenado desde el primer día los atentados de Hamás" y "defendido así el derecho de Israel a existir", si bien la reacción de Israel ha ido, según Sánchez, un paso más allá. "Han quebrantado todas las leyes del derecho humanitario", ha denunciado el mandatario, quien ha lamentado además que "la comunidad internacional no está sabiendo detener esta tragedia". "España no tiene bombas nucleares, tampoco portaviones ni grandes reservas de petróleo, por lo que no puede detener la ofensiva israelí, pero no vamos a dejar de intentarlo. Hay causas por las que merece la pena luchar", ha señalado.

Antes de lanzar las nueves medidas, Sánchez ha recordado que España "ha adoptado en dos años medidas valientes": "Se han impulsado varias resoluciones de la ONU para exigir el alto el fuego permanente, secundado las causas de la Corte Penal Internacional y de la Corte Internacional de Justicia, enviado ayuda humanitaria a Gaza siempre que ha sido posible o que Netanyahu lo ha permitido; cerrado la venta de equipamiento militar y aumentado el apoyo a la UNRWA; impulsado procesos políticos clave como es el reconocimiento internacional de Palestina, una alianza global para implementar la solución de los dos Estados". Estos "esfuerzos", sin embargo y aunque no son suficientes para "frenar la masacre, [...] han servido para luchar contra la indiferencia, aliviar el sufrimiento del pueblo palestino y dar un mínimo horizonte de esperanza".