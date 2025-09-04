Ariane de Holanda se toma un año sabático como muchos otros 'royals', algo que la princesa Leonor y la infanta Sofía nunca podrían hacer

En el pasado, se popularizó entre jóvenes europeos de clase alta realizar el que se llamó el Grand Tour. Se trataba de un viaje a través de Europa del que disfrutaban durante una temporada sabática que llegaba cuando se habían convertido en mayores de edad. Aquello cayó en desuso, pero aunque los años han pasado y los tiempos han cambiado, para algunos todavía sigue vigente lo de disfrutar de un tiempo libre antes de seguir estudiando.

En la realeza hay varios casos también. Tanto el príncipe Guillermo como el príncipe Harry lo hicieron antes de entrar en la universidad, y también Kate Middleton. De hecho, es posible que si ella no se hubiera dado ese año, quizás no habría conocido, (o no tan fácilmente) al príncipe Guillermo. Así, ambos entraron en la Universidad de St Andrews al mismo tiempo y lo que pasó después, es de sobra conocido. También Eugenia de York, Christian de Dinamarca o Sverre Magnus de Noruega se tomaron una temporada libre, y por supuesto las hijas de los reyes Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda.

Ariane, Alexia y Amalia de Holanda en su posado de verano 2025 en el palacio Huis ten Bosch. Getty Images

Después de finalizar el Bachillerato en el UWC Adriatic, Ariane de Holanda se ha tomado un año sabático, tal y como ha confirmado la casa real neerlandesa. En este tiempo, la hija menor de los reyes de Países Bajos planea dedicarse a intereses propios, a su vida personal y a tener mayor presencia en actos oficiales. De hecho, el 16 de septiembre de 2025 debuta en el Prinsjesdag 2025, importante acto al que acude por primera vez al haberse convertido en mayor de edad, y donde acompaña a sus padres, hermanas, y a sus tíos Constantino y Laurentien.

La princesa Ariane hace así lo mismo que sus hermanas mayores, Amalia y Alexia, que antes de entrar en la universidad se tomaron un año sabático. En el caso de la princesa de Orange, se supo que había viajado, aunque no como esperaba debido a las restricciones por la pandemia, que había realizado unas prácticas en Oranje Fonds, y que fue voluntaria en otras entidades.

¿Año sabático para Leonor y Sofía? Eso ni hablar

¿Y qué pasa con la princesa Leonor y la infanta Sofía? En su caso, ni se han tomado un año sabático, ni se les hubiera ocurrido hacerlo. Sus planes estaban muy claros, más para la princesa de Asturias, por supuesto. Tras graduarse en el UWC Atlantic de Gales en 2023, no tuvo opción a elegir. Su destino estaba marcado y ese agosto ingresó en la Academia de Zaragoza para comenzar su formación militar.

La princesa Leonor, en Zaragoza. Getty Images

Al año siguiente, a la Armada, y después, al Ejército del Aire y del Espacio. Cuando haya finalizado esta etapa en verano de 2026, no habrá año sabático que valga. El plan es que ese otoño comience una carrera universitaria. Al graduarse, le espera un máster. Y cuando acabe, podrá dedicarse al servicio a la corona a tiempo completo. ¿Año sabático? Eso ni hablar.

Con respecto a la infanta Sofía, su vida no está tan marcada y planeada como la de su hermana, pero tampoco se vería bien que se tomara un año sabático. A buen seguro las críticas serían grandes al ver esa decisión como un enorme privilegio del que otros jóvenes no pueden disfrutar aunque quisieran. De este modo, si se le ocurrió, sus padres le harían ver que no era una buena idea.

Los reyes, Felipe VI y Letizia, en la graduación de la infanta Sofía, en Gales. GTRES

La hija menor de los reyes Felipe y Letizia finalizó el Bachillerato Internacional en mayo de 2025. Tras un verano de vacaciones, aunque combinado con los Premios Princesa de Girona y apariciones públicas en Mallorca, comienza la universidad. El 8 de septiembre de 2025 inicia el primer curso de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College, universidad privada adscrita a la Universidad de Londres, y que le permite estudiar en Lisboa, París y Berlín.

En julio de 2025 se dio a conocer una información que se esperaba. Después del Bachillerato, queríamos saber qué y dónde iba a estudiar la infanta Sofía en la universidad. A nadie se le pasó por la cabeza que se anunciara que fuera a tomarse un año sabático. A ella, tampoco.