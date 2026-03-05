Britney Spears, detenida y puesta en libertad horas después en California

La cantante Britney Spears fue detenida en el sur de California en la noche del miércoles, tal y como informan los medios estadounidenses y confirma la agencia Associated Press. Según AP, la que fuera princesa del pop fue arrestada sobre las 9:30 de la noche y puesta en libertad en la mañana del jueves.

La agencia cita la documentación oficial de la web de la oficina del sheriff del condado de Ventura, donde no se especifican los cargos o la causa por la que fue arrestada Spears. Lo que sí aparece indicado es que la artista tendrá que acudir a un juzgado el próximo 4 de mayo.

A pesar de que la causa del arresto no está claro,USA Today asegura que ha tenido acceso en exclusiva a documentos de la oficina del del sheriff del condado de Ventura en los que se indica que Spears habría sido arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol.

Según el porta del cotilleos TMZ, Spears habría sido trasladada a un hospital de la zona por la policía precisamente para hacerle un análisis de sangre que determinara sus niveles de alcohol en el organismo.

La noticia llega cinco años después de que Spears consiguiera su libertad con la ayuda del movimiento #FreeBritney después de estar desde 2008 bajo la tutela de sus abogados y su padre, que se encargaban de gestionar su fortuna, todos sus movimientos e incluso la relación con sus hijos.

Desde entonces, Spears ha publicado una novela, ha descartado una vuelta a los escenarios —especialmente en Estados Unidos— y ha intentado recuperar la relación con sus hijos, fruto de su matrimonio con Kevin Federline. La artista ha preocupado a muchos de sus seguidores que han expresado su inquietud ante los vídeos que Spears acostumbra a subir en su cuenta de Instagram en los que suele aparecer bailando.