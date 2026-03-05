Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Cuando coge la linde...: Donald Trump insiste con España, un país "perdedor"
Cuando coge la linde...: Donald Trump insiste con España, un país "perdedor"

El presidente de EEUU sigue sumando descalificaciones y amenazas contra España desde el veto del Gobierno al uso de las bases de Morón y Rota. Adelanta que "no va a jugar en equipo" con nuestro país por su "hostilidad".

Donald Trump señala a alguien durante el discurso
Donald Trump señala a alguien durante el discursoEFE/EPA/KENNY HOLSTON / POOL

Cuando Donald Trump coge una linde... Este jueves ha llegado una nueva tanda de ofensas a España tras sus amenazas y descalificaciones a raíz del veto a EEUU en las bases de Morón y Rota. Para el presidente de EEUU, España es un país "perdedor".

En una entrevista con The New York Post, Trump ha apuntado que nuestro país "es muy hostil con todos" los restantes miembros de la OTAN por negarse a invertir el 5% de su PIB en Defensa. En línea con lo que ya ha señalado tiempo atrás, considera que España "no es un jugador de equipo y nosotros no vamos a serlo con ellos", avisando de represalias

Esas represalias ya las adelantó el martes, en una comparecencia en la Casa Blanca junto a Friedrich Merz, canciller alemán. Allí, el presidente de EEUU aseguró que reaccionaría al 'veto militar' en Rota y Morón dando daría órdenes para "cortar las relaciones comerciales" con España, país al que llegó a amenazar con un "embargo".

