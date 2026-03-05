Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
En Grecia también apoyan a Pedro Sánchez tras su "no a la guerra": el alcalde de Atenas le describe de esta forma
En Grecia también apoyan a Pedro Sánchez tras su "no a la guerra": el alcalde de Atenas le describe de esta forma

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo.

Las muestras de apoyo a Pedro Sánchez y al Gobierno de España tras su "no a la guerra" no cesan. Medios de comunicación de todo el mundo se han hecho eco de su postura contraria a Donald Trump, elogiando su valentía y decisión. 

Además, líderes europeos se han posicionado al lado del presidente del Gobierno, que pretende rebajar la escalada de violencia desatada por Estados Unidos en Irán. Uno de los últimos en hacerlo ha sido el alcalde de Atenas, Harris Doukas. 

"La única voz de los gobiernos europeos que se enfrenta a Donald Trump", ha dicho en su cuenta de X, en un mensaje que ya acumula más de 4.000 'me gusta' y que incluye una foto del presidente del Gobierno. "Con Irene. Con Sánchez", ha añadido Harris Doukas, haciéndose eco de la actualidad española.

Oleada de apoyos a España y su gobierno

No es el único político europeo que ha mostrado públicamente su apoyo a Pedro Sánchez. Emmanuel Macron, presidente de Francia, mantuvo una conversación con el presidente del Gobierno "para trasladarle la solidaridad europea de Francia en respuesta a las recientes amenazas de coerción económica, de las que España fue objeto ayer".

El también francés y ex primer ministro de Francia Gabriel Attal se ha reunido este jueves con el líder del Ejecutivo, con el que comparte "la profunda convicción de que nuestra capacidad de influir en el mundo y de defender nuestros valores depende de fortalecer a Europa, no de debilitarla".

Otros, como el presidente del Consejo Europeo y expresidente de Portugal, António Costa, se sumaron a las muestras de apoyo a Pedro Sánchez, al que le ha expresado su "solidaridad total con España"

Tras ver todas las muestras de apoyo recibidas, el presidente del Gobierno dio las gracias, reiterando su "NO A LA GUERRA", y su sí "al comercio, la cooperación y la prosperidad".  Cabe recordad que en nuestro país, todos los socios del Gobierno se han colocado junto a Sánchez a excepción del Partido Popular y Vox.

