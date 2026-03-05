Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un alemán arrasa por la palabra que usa para definir la reacción de los españoles a la amenaza de Trump
Lo ha definido de una forma muy española.

Juan De Codina
Donald Trump, presidente de los EEUU, en una imagen de archivo.
Donald Trump, presidente de los EEUU, en una imagen de archivo.

Un alemán que vive en España ha arrasado en redes sociales, donde se hace llamar @lapatatafamilia, por sus declaraciones sobre el reciente lío entre EEUU y España y lo ha definido con términos que se utilizan en España de forma coloquial. Ha generado más de 40.000 visitas, 1.300 'me gusta' y otros cientos de comentarios (y subiendo).

Todo a raíz del veto español a EEUU de usar las bases militares de Morón y Rota para sus planes en el conflicto con Irán, país que bombardeó junto a Israel el pasado sábado, generando una gran crisis en Oriente Próximo.

"En estos tiempos turbulentos, diría que para saber de qué se trata concretamente, permanezcan atentos: España demuestra valentía", ha expresado al principio del vídeo. Su forma española de decirlo ha sido firme: "España tiene cojones". Una forma más coloquial de demostrar su admiración por la valentía del país en su postura contra Trump.

Una guerra que nadie desearía librar

El hombre alemán defiende que EEUU e Israel libran una guerra "que nadie desearía librar" y por eso entiende a la perfección que España se niegue a utilizar sus bases militares.

Para él, el mensaje de romper "todo trato" con España es una "amenaza implícita a España" de que EEUU no permitirá "que nadie le diga lo que puede y lo que no puede hacer".

Describe la situación y el lío como "preocupante", especialmente porque no se sabe cuáles serán las consecuencias futuras: "Se percibe claramente que España se mantiene firme en su postura; considero que es bastante bueno".

¿Retirarse de la OTAN?

Le ha llamado la atención el hecho de haber oído de una "posibilidad" de retirarse de la OTAN, algo que se "expresa con bastante vehemencia en la televisión".

"Resulta preocupante y permítanme reiterar en este punto, en lo que respecta a los precios de la gasolina y el diésel, no se dejen engañar. En 2007, en comparación con hoy, estamos al mismo precio del barril y en aquel entonces el litro de diésel costaba 1,33 euros", ha defendido.

Y ha añadido: "No olviden que pagan impuestos y que las grandes petroleras están obteniendo grandes beneficios en ese momento. Porque si se descuenta todo, el litro cuesta 47 céntimos".

