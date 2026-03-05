Annie, profesora de inglés, tras 3 años en Madrid: "En EEUU, después de comer la gente dice 'me voy' y se va; en España aprendí la sobremesa y puedes apreciar todo un poco más"

Cambiar de país para desarrollar tu profesión es siempre un reto para el que no todo el mundo está preparado. Cambios de mentalidad, costumbres, idioma, forma de relacionarse, etc. pueden suponer un hándicap para mucha gente, que puede no encontrarse cómoda en el nuevo destino.

Sin embargo, también hay otros muchísimos ejemplos -cada vez más- que buscan un futuro mejor en otro país y consiguen acomodarse y abrirse paso en un nuevo lugar, alejado de su familia y amigos.

Un ejemplo lo encontramos en Annie, una estadounidense que llegó a España hace unos años para desarrollar su labor como profesora de inglés, y explica en un vídeo de Youtube, del canal Claire Quinn, cómo está siendo su experiencia, cómo fueron las primeras impresiones tras llegar al país y cómo se ha ido adaptando al cambio de aires, al idioma y a las costumbres españolas.

Annie relata las diferencias de mentalidad entre un país y otro y cómo hay muchas costumbres que le llaman poderosamente la atención, ya que en su país natal no se producen. Entre las numerosas diferencias, explica cómo su rutina cambió cuando llegó a España, como los horarios, la forma de relacionarse con la gente y cómo trataba de aprender español lo más rápido posible cuando no daba clases de inglés.

Sin embargo, uno de los aspectos que más le llamó la atención en un primer momento de todas su experiencia en España fue lo que ocurría después de comer. Según explica, un aspecto muy llamativo para ella fue el hecho de que en nuestro país la gente permanezca en la mesa una vez han terminado de comer. Ya sea en un entorno laboral, familiar o con amigos.

Y señala que es una gran diferencia respecto a la manera de proceder de sus compatriotas. En EEUU, después de comer la gente dice 'me voy' y se va; en España aprendí la sobremesa y puedes apreciar todo un poco más. Y me gusta", asegura.

"No estaba acostumbrada a esto cuando llegué a España, ni a Italia (donde también vivió durante un tiempo). Me gusta eso, el no tener tanta prisa, poder disfrutar un poco más de la vida...", afirma. Además, también destaca la facilidad para viajar en tren, conocer otros muchos lugares (pueblos y ciudades), etc.

Otro aspecto que también le chocó cuando llegó a España tenía lugar en el momento de hacer los recados. Y es que, asegura que mientras que en EEUU, casi a cualquier hora están todas las tiendas o establecimientos abiertos, en España no funciona así, y recuerda que había veces que se levantaba e iba a comprar algo y la tienda podía estar cerrada.