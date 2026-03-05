Kevin, vigilante municipal desde hace 7 años, cobra 184 euros al mes: "¿Cómo se puede vivir con esto?"

"¿Cómo se puede vivir con esto?". Esa es la pregunta que Kevin quien lleva trabajando como vigilante municipal desde hace 7 años y quien prefiere permanecer en el anonimato, se hace tras verse teniendo que sobrevivir con apenas 184 euros al mes.

El hombre, quien lleva ocho años desempleado y siete trabajando como policía de proximidad en La Louviêre gracias al acuerdo de Servicios de Asistencia Juvenil (ALE), ha perdido su prestación por desempleo y afirma estar en búsqueda de uno nuevo (algo que aún no ha podido lograr).

"Llevo poco más de ocho años desempleado… así que hoy me excluyeron. Pero también tengo la distinción de haber sido policía de proximidad durante siete años en la ciudad de La Louvière", cuenta el afectado al diario 'Sudinfo'. "Recibí la carta de la Oficina Nacional de Empleo (ONEM) informándome de esta situación hace varios meses. Desde entonces, he estado buscando, sin éxito", añade.

Su caso no es único. Varios agentes de la policía de la ciudad se han visto afectados. Según recogen el diario, estos empleados trabajan a tiempo parcial para complementar su prestación por desempleo o apoyo a la renta en virtud del convenio ALE.

En el caso de Kevin, por ejemplo, el trabajo servía a modo de complemento con la prestación por desempleo. "Desde el lunes, solo tengo 184 € al mes de ingresos. No sé por cuánto tiempo. ¿Cómo se supone que vas a vivir con eso?", pregunta Kevin con cierto tono de preocupación. "Tomé la iniciativa solicitando asistencia social en el centro de servicios sociales. Pero me la denegaron. No cumplo los requisitos porque mi pareja trabaja", agrega.

El hombre tiene dos opciones: buscar un trabajo a tiempo completo o intentar trabajar como policía con un contrato indefinido. "Prefiero la primera opción. Me gustaría que mi trabajo y el de decenas de compañeros se reconocieran mediante un contrato de trabajo en La Louvière", afirma Kevin.

Sin embargo, tal y como adelantó Leslie Leoni, concejala de Educación y Primera Infancia el pasado mes de julio, "dada nuestra situación presupuestaria, no podremos contratar personal bajo ninguna condición que no sea la del convenio ALE. Tendremos que consultar obligatoriamente con el CPAS (Centro Público de Bienestar Social) sobre quienes recibirán la RIS (Renta de Integración Social) tras perder sus prestaciones por desempleo".

Como este no es el caso de Kevin, su opción más realista, según comenta, es cambiar de carrera. "Mi título ya no sirve... Para trabajar en TI, ahora exigen una licenciatura o un máster. Encontrar un puesto de recepcionista es más realista. Estoy buscando, estoy solicitando. Pero nada, hasta ahora...", ha sentenciado el mismo.