EEUU le suelta la mano a Israel y ya le culpa del ataque a Irán ante el grito de "enviad a Barron"

A medida que se iban confirmando los peores temores de la sociedad estadounidense, básicamente, que el ataque conjunto de EEUU e Israel contra Irán no iba a ser ningún paseo exento de bajas en las filas del Ejército estadounidense, comenzó a perfilarse una gracia. Luego esta ironía se convirtió en meme, viralizándose a cada información publicada que alertaba de falta de previsión en las municiones que necesita Washington para alimentar sus bombardeos o baterías antiaéreas. Hasta que ese meme se convirtió en lema, consigna y grito de protesta. Uno tan simple que evoca a las cartillas de reclutamiento quemadas por quienes se negaron a ir a morir a Vietnam: "Enviad a Barron [Trump]".

En los últimos seis días de conflicto ha crecido la oposición a una intervención militar que no solo tiene a los demócratas en su contra. A pesar de que el Senado ha autorizado de momento, el miedo se multiplica en las filas de un Partido Republicano ya molesto por los malas previsiones que se manejan para la siguiente gran cita electoral: las midterm de noviembre, en las que las promesas económicas de Trump no se han materializado ni con la guerra arancelaria que le ha tumbado el Tribunal Supremo.

A ello se suma el cisma en un movimiento MAGA ('Make America Great Again') en el que cada vez surgen más voces en contra de su precursor. Trump prometió que seguiría siendo aquel presidente que no metió en una guerra a EEUU, pero acabó siendo otro republicano que bombardea un país de Oriente Medio con el pretexto de que pronto tendrán armas de destrucción masiva. Para quien cimentó su segunda victoria electoral en conseguir el mayor porcentaje de voto popular de la historia, eso le está pasando factura. Y la Administración Trump ya ha comenzado a reaccionar con una de sus mejores armas. Culpar a otros. Solo que en este caso, el 'otro' es su mayor aliado en la región -y cliente en materia de compra de armamento-: Israel.

Marco Rubio: "Sabíamos que habría una acción israelí y eso precipitaría un ataque contra fuerzas estadounidenses"

Si las primeras quejas de la Administración Trump pasaban por culpar a la Administración Biden de haber enviado buena parte de las reservas de munición a Ucrania, ayer el secretario de Estado, Marco Rubio, dejó unas declaraciones que variaban en gran medida ese rumbo. En rueda de prensa, y preguntado por quién ha decidido realmente este ataque o cuáles son los intereses de EEUU en esta, el jefe de la diplomacia estadounidense le soltó por un momento la mano a Israel y deslizó que estaban en guerra porque los israelíes actuarían sí o sí, de forma unilateral, provocando el estallido del conflicto que salpicaría igualmente a EEUU.

"Sabíamos que habría una acción israelí", indicó Rubio, añadiendo que por ello "sabíamos que eso precipitaría un ataque contra las fuerzas estadounidenses". Y en ese momento, introdujo el argumento de otra guerra preventiva para prevenir más guerras. "Y sabíamos que si no los perseguíamos preventivamente antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos más bajas y quizás incluso más muertos", ha esgrimido, dejando la pelota en el tejado de Netanyahu. Una pelota que después trató de recoger cuando arrecieron las críticas, pero esas palabras quedaron recogidas textualmente en el comunicado colgado en la mismísima página web del Departamento de Estado.

"Nosotros, el presidente [Trump], decidimos que no nos atacarían primero", ha tratado de matizar Rubio posteriormente, ante las preguntas de si eso significaba que la batuta la había llevado Israel. El secretario de Estado también expuso que "si le dices al presidente de EEUU que si no atacamos primero, habrá más muertos y heridos, el presidente actuará primero". y que, básicamente, "eso es lo que hizo" y "eso es lo que el presidente siempre hará".

No fue suficiente explicación para los periodistas allí presentes, que le reformularon la pregunta inquiriendo si entonces los ataques tenían que empezar sí o sí el pasado fin de semana. Rubio lo ha negado, a pesar de contradecirse con sus afirmaciones, y ha apuntado a "una oportunidad única para tomar medidas conjuntas", pero subrayando que "el presidente ya había tomado la decisión de actuar". Tan solo unas horas antes, Trump se había mostrado visiblemente molesto y había salido a negar que decidiera dar la orden de ataque para evitar que Israel lo hiciera de forma unilateral.

No fueron unas declaraciones que pasasen desapercibidas y su homólogo iraní, Abbas Araqchi, las aprovechó para cargar contra EEUU y tratar de ridiculizar a la potencia mundial aduciendo que se pliega a los intereses de Israel. "Rubio admitió lo que todos sabíamos: EEEU ha entrado en una guerra por elección en nombre de Israel", dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, permitiéndose un juego de palabras con el 'primer mandamiento trumpista'':"El derramamiento de sangre tanto estadounidense como iraní es responsabilidad de los partidarios de 'Israel primero' [por el lema 'America first']".

Israel maniobra ante otra grieta en la opinión pública: "Israel no le dicta nada al presidente Trump (...) Dios no lo quiera"

Este mismo jueves, autoridades israelíes de primer nivel han tenido que salir a pronunciarse sobre esta cuestión. El propio presidente de Israel, Isaac Herzog, lo hizo en una entrevista con la cadena estadounidense CBS, en la que aseguró que, en realidad, a EEUU no le quedaba más remedio que actuar, pero que en ningún caso fue por presión israelí: "Israel no le dicta nada al presidente Trump e Israel no arrastra a EEUU a una guerra, dios no lo quiera. Esta decisión suya [se refiere a Trump] se basa en consideraciones claras y en un proceso de toma de decisiones profesional".

Herzog se ha aferrado a la argumentación de que el ataque era necesario por la amenaza de que se hiciese con armas nucleares, de nuevo, sin aportar una sola prueba que contradiga a lo que afirman organismos como la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) o incluso la evaluación de seguridad estadounidense, un informe elaborado por las cuatro principales agencias de Inteligencia estadounidenses.

"Cuando sabes que han invertido todos los recursos y el dinero de su nación en sembrar el caos en Oriente Próximo mientras tú intentas hacer las paces con los países musulmanes. Cuando sabes que tienen otro nuevo plan secreto para apresurarse a fabricar la bomba, tienes que tomar medidas", aseguró el presidente israelí, antes de hacer una aclaración dirigida al pueblo estadounidense. "No estoy pidiendo que se envíen tropas sobre el terreno", declaró, extendiendo esa aclaración en un contexto de desaprobación internacional. "No se lo estoy pidiendo a ningún estadounidense ni a nadie más", añadió.

También cabe señalar que no es ninguna novedad que se plantee el peso de la política israelí a la hora de arrastrar a EEUU a defender sus intereses en la región. Es una cuestión que ha entrado en el debate y en la opinión pública desde que EEUU se sumó al anterior ataque a Irán, a través de la Operación Martillo de Medianoche, por la cuál sacaron pecho de haber destruido el programa nuclear iraní que, menos de un año después, utilizan como justificación de esta guerra.

De hecho, en los primeros compases de esta campaña militar, también le hicieron una pregunta similar al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, indicándole que qué tenía que decir ante quienes aseguran que EEUU está plegándose a los intereses de Israel. Fue en Fox News y Netanyahu demostró que es terreno cómodo para expresarse. Tanto que el comienzo de su respuesta fue una sonora carcajada, viralizada en las redes, antes de calificarlo como "ridículo".