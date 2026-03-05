Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Rita Maestre denuncia la filtración de la dirección de su casa en Internet como un lugar en el que se ofrecen "servicios sexuales"
Rita Maestre denuncia la filtración de la dirección de su casa en Internet como un lugar en el que se ofrecen "servicios sexuales"

La portavoz de Más Madrid ha denunciado con un vídeo en su cuenta de X una situación que se extiende ya más de un año y por la que tuvo que interponer una denuncia a la Policía hace unas semanas después de que hombres "borrachos" acudieran hasta la puerta de su domicilio para mantener relaciones.

Rita Maestre dando un discurso en Madrid
Rita Maestre dando un discurso en MadridEuropa Press via Getty Images

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento y uno de los rostros más mediáticos de la izquierda española, ha denunciado este jueves el acoso que sufre desde hace un año y que en eta ocasión se ha saldado con la filtración de sus datos personales, entre ellos la dirección de su domicilio, que aparece en anuncios anónimos que ofrecen servicios sexuales.

Esto ha provocado que en varias ocasiones, hombres vayan a la puerta de su casa pensando que pueden pagar por sexo. Rita, con un video en su cuenta de X, ha rodo su silencio y ha explicado el acoso que lleva sufriendo desde hace meses. Según expone, han sido muchas las veces en los últimos meses en las que hombres han acudido hasta su casa con la intención de tener sexo, en muchos casos, borrachos y por la noche, agravando el nivel de intimidación.

Uno de los ejemplos que ha relatado era el de un hombre que llegó a traspasar el portal y llegó hasta la puerta de su domicilio, donde tocó el timbre y la llamó por su nombre. Fue en ese momento, cuando Maestre tomó medidas legales contra esta situación, denunciándolo ante la Policía.

Tras unas semanas de investigación y seguir el rastro de las pistas, los agentes le han comunicado que alguien había estado filtrando en internet información personal de Maestre, incluyendo su dirección "como si fuera un lugar donde se ofrecen servicios sexuales".

En palabras de la propia mandataria de Más Madrid, este tipo de sucesos se encuadran en una campaña de acoso político contra ella "por ser mujer, de izquierdas y feminista". “Es una forma de decir: sé dónde vives y puedo acosarte cuando quiera en tu lugar más sagrado, que es tu casa”, ha continuado. 

Pese a todo, Maestre ha confirmado que continuará desarrollando su actividad política con normalidad y ha mandado un mensaje a todos sus acosadores: "No lo van a conseguir".

Ante los hechos relatados por Rita Maestre, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz (PP=, le ha mostrado todo su apoyo de forma pública, y ha trasladado su "condena y repulsa total y absoluta" por parte del Gobierno municipal ante estos hechos. Asimismo le ha reiterado "todo el apoyo y respaldo" del Ayuntamiento de Madrid.

"Vamos a darle toda la protección que necesite y, si es necesario incrementarla, se incrementará", ha informado la mandataria popular.

