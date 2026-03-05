José Elías, empresario: "Parece que tenemos que ser ingenieros de la NASA, pero alguien tiene que producir pollos para que los youtubers comamos"

El empresario de éxito y desde hace unos años, considerado como youtubers, José Elías, ha estado recientemente en el canal de YouTube Libertad Inmobiliaria, en el que durante una hora estuvo dialogando de forma distendida sobre el panorama económico y político de España.

Durante la conversación, salió uno de los temas más críticos de la actualidad en nuestro país: la vivienda. A raíz de este asunto, José Elías explicó uno de sus negocios, que en cierta manera se encuentra relacionado. Según explicó, consiste en "comprar granjas y casas por 26.000 euros en pueblos de unos 100 habitantes en (por ejemplo) Cuenca, a 10 minutos de una capital".

A continuación, argumentó el por qué hay infinidad de pueblos en la España vaciada que prácticamente no tienen vecinos, y según José Elías esto se debe a que "no hay nada que hacer. No hay trabajo", y pide que haya gente que, como él ha hecho con su negocio, acuda a estos pueblos para ser granjero o trabajar en el campo.

¿El problema? Que, de acuerdo con lo que afirma el empresario, es un trabajo muy sacrificado que requiere de atención siete días a la semana. "Pero a cambio de ese duro trabajo tienes un casoplón por menos de 30.000 euros", asegura.

Tras esto, ha explicado cuál es el modelo de negocio que él ha implementado en estos pueblos, el cual consiste en comprar granjas con vivienda y darle trabajo a todo aquel que desee trabajar en el campo. "Ganan 1.500 euros y con todo pagado, que puede ser el equivalente a ganar 3.000 en la ciudad porque en el pueblo todo cuesta la mitad y la casa y los gastos los tienes pagados y en muchos casos les ponemos vehículos", asegura.

Sin embargo, "todo el mundo quiere irse a Madrid y Barcelona porque es donde hay trabajo", pero según él, el principal problema que hay en España es que no sabemos qué queremos ser. "No hay proyecto de nada. Habría que bajar impuestos, incentivar el trabajo" y conseguir que las zonas despobladas comiencen a tener gente, sostiene.

Y tras esto, afirmó que no todo el mundo puede ser youtuber ni trabajar en la NASA. "Parece que tenemos que ser ingenieros de la NASA, pero alguien tiene que producir pollos para que los youtubers comamos", aseguró ante las cámaras para dar fuerza a su argumento sobre la necesidad de que la gente trabaje en las zonas despobladas y hagan prosperar lugares que a día de hoy carecen de futuro.