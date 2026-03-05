Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Uno de los medios más importantes de EEUU define así a Pedro Sánchez: en el PP va a gustar poco o nada
Uno de los medios más importantes de EEUU define así a Pedro Sánchez: en el PP va a gustar poco o nada

'The Washington Post' analiza la disputa España vs. Trump. 

Álvaro Palazón
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con sus gafas en el Senado.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con sus gafas en el Senado.

Turquía, Japón, Alemania, Estados Unidos, Francia, Reino Unido... Pedro Sánchez se ha convertido en noticia en los países más importantes del mundo por su choque frontal con Donald Trump a cuenta del uso de bases españolas para atacar a Irán. 

The Washington Post, uno de los medios más importantes del mundo, sobre todo desde el Caso Watergate, ha dedicado una noticia a hablar del presidente del Gobierno de España y ha puesto en valor que es el único en todo el mundo que se atreve a llevar la contraria a Trump

"Mientras otros líderes europeos ofrecen palabras ambiguas, cambios de actitud o un respaldo directo al ataque estadounidense e israelí contra Irán, el primer ministro español, Pedro Sánchez, lanzó el miércoles una dura reprimenda a la incursión militar del presidente Donald Trump, negándose a dar marcha atrás un día después de que Trump amenazara con cortar el comercio con España", reza el texto. 

Sánchez: la resistencia a Trump

Explica el citado medio que Sánchez "se ha perfilado como la personificación de la resistencia europea a Trump, enfrentándose al presidente en materia de gasto en defensa y contrastando la legalización masiva de migrantes en España con la 'cruel' represión en otros lugares". 

The Washington Post define como "agudo guiño" el recuerdo que hizo Sánchez en rueda de prensa a la guerra de Irak de 2003 que tanto daño causó a España y a la derecha española. 

Al igual que la mayoría de medios que han analizado la situación entre España y Estados Unidos, el medio pone sobre la mesa el riesgo que hay para España en lo que a la economía se refiere. 

Sánchez "juega con fuego"

"Algunos observadores advirtieron que Sánchez estaba jugando con fuego, señalando que una confrontación económica abierta con Trump podría descarrilar el nuevo milagro económico de España y su estatus como una de las economías de más rápido crecimiento de Europa", dice el medio norteamericano. 

También ponen de manifiesto, al igual que el resto de medios, que la estrategia de Sánchez es confrontar con Trump para ganar votos en España, donde el mandatario estadounidense, por lo general, no está muy bien visto. 

En el cuerpo del texto, explican también que Sánchez "se ha atrevido a aventurarse donde la mayoría de los líderes europeos temen pisar", en referencia a las críticas del presidente español a la labor del ICE. 

Álvaro Palazón
