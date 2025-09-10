Cayetano Martínez de Irujo se une a Alessandro Lequio contra Mar Flores por su autobiografía

La autobiografía de Mar Flores, publicada el 10 de septiembre de 2025 por La Esfera de los libros, ha traído mucha cola. Mar en calma, que así se llama, relata los buenos y malos momentos vividos por la modelo, que aprovecha para ajustar cuentas principalmente con dos ex que le hicieron mucho daño. Por un lado, el padre de su hijo mayor, Carlo Costanzia, y por otro, Alessandro Lequio.

Carlo Costanzia no ha dicho nada, mientras que Lequio no esperó a que saliera el libro para cargar contra Mar Flores tras leer lo que decía de él en una entrevista con Vanity Fair. El italiano señaló en Vamos a ver que "Mar Flores no miente, reinvienta. Lo suyo no es memoria, es creatividad sin frenos. Debe ser agotador, realmente agotador y tener que inventarse una vida entera cada vez que te pregunten por la verdad. Mar Flores tiene una imaginación tan activa que perfectamente podría escribir ficción. La pena es que crea que puede escribir una autobiografía”.

Mar Flores y Alessandro Lequio. Getty Images

Y su vivencia con Lequio conecta con Cayetano Martínez de Irujo porque cuando se publicaron las fotos de Mar Flores con el aristócrata en la cama, ella salía con el conde de Salvatierra. Ese escándalo terminó con una relación que había dado un paso enorme cuando se permitió a Mar Flores acudir a la boda de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera en octubre de 1998. Allí conoció a la duquesa de Alba, su entonces suegra.

Cayetano no recuerda con tanto cariño a Mar Flores

Parecía que la relación tendría futuro, pero después de las fotos con Lequio, aunque fueran del pasado, ya no se pudo hacer nada. Pese a ello, la modelo habla bien del hijo de la duquesa de Alba y en el libro señala que espere que le recuerde con cariño, recordando además que ella le ayudó a "recuperarse de un problema que tenía en aquel momento".

Mar Flores y Cayetano Martínez de Irujo cuando estaban juntos GTRES

¿Pero le recuerda él cariño? No lo parece teniendo en cuenta la conversación telefónica de Cayetano Martínez de Irujo con el programa Espejo Público, donde no fue especialmente amable con la que fue su pareja a finales de los años 90.

Preguntado sobre si le daba miedo lo que pudiera decir Mar Flores sobre él en su libro, dejó claro que no y que además miente e inventa, alineándose así como la opinión de Lequio: "¿Temer de qué? No tengo miedo ninguno, pero vamos, es que no tengo nada que opinar sobre Mar Flores. No sé qué puede contar porque como es una chica que miente tanto y que inventa tanto, que nunca sabes. ¿Yo qué quieres que espere de este libro? No tengo opinión, ni de Mar Flores, ni de su libro".