Cayetano Rivera asegura que su accidente fue a causa de un despiste y denuncia "acoso mediático": "Fui a coger el mando y ya está"

La pasada semana Cayetano Rivera protagonizó los titulares de todas las revistas y cabeceras tras protagonizar un accidente de tráfico en la urbanización en la que reside en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Concretamente, Rivera habría perdido el control del vehículo, que acabó estampado con la palmera de una rotonda y lo abandonó antes de que llegara la policía, negándose también presuntamente a realizar la prueba de alcoholemia cuando los agentes se presentaron en su domicilio tras el siniestro.

Una semana después, el exdiestro ha acudido al Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Guadaíra para enfrentarse a un juicio rápido por las mencionadas causas que podrían acarrearle entre 6 meses y 1 año de prisión, de 1 a 4 años de retirada de carnet de conducir, una multa de 80 euros y el coste de los daños producidos que podrían ascender a más de 7.000 euros.

A su llegada a los juzgados, Rivera se ha mostrado molesto con los comentarios que se están realizando en los medios, donde se llegó a afirmar que había dado positivo en ese control de alcoholemia. Ha asegurado sentirse "acosado" ante el que considera un “juicio popular” y un “circo”.

"Los medios de comunicación me estáis sometiendo a un juicio mediático paralelo. Este tiempo que le estáis dedicando a esta noticia, cuando hay noticias que de verdad son importantes, no lo entiendo. Esto que es entretenimiento para vosotros es mi vida", ha señalado y ha destacado que él se encuentra bien físicamente y le sorprende que se le dedique tanto tiempo a una "rotonda".

"Estoy bien, físicamente bien, y anímicamente intento llevar este acoso al que me estáis sometiendo lo mejor posible, pero aparte de eso bien", ha recalcado el extorero, quien ha asegurado que declarará ante el juez "lo que tenga que decir" y este tomará "la decisión que tenga que tomar y se acabó".

"Lo que quiero es simplemente terminar con esto. Un percance mínimo que le podría haber pasado a cualquier persona. Mi culpa, haberme despistado, lo siento", ha señalado. De hecho, ha querido dejar claro que, según él, el accidente se debió a un despiste a la hora de coger el mando para presuntamente abrir el garaje de su domicilio. "Fue culpa mía, me despisté porque fui a coger el mando, ya está. De ahí a las barbaridades que se están diciendo...", ha indicado.