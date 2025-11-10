Cayetano Rivera sufre un accidente de tráfico y habría dado positivo en la prueba de alcoholemia

El torero Cayetano Rivera vuelve a estar en el ojo del huracán. Tal y como ha adelantado el diario ABC, el diestro habría estado involucrado en un accidente de tráfico en la noche del domingo en las inmediaciones del Real Club Sevilla Golf, situado en la localidad de Alcalá de Guadaíra.

Según el periódico, Rivera perdió el control de su vehículo, una furgoneta oscura, invadiendo una glorieta del club de golf y terminando impactando contra una palmera, que habría terminado en el suelo tras el golpe.

El diario ABC también ha confirmado que, a pesar del aparatoso siniestro, el torero se encuentra bien. El periódico también detalla que Rivera se negó en un primer momento a someterse a los controles de alcoholemia protocolarios que se suelen hacer tras este tipo de accidentes. Finalmente sí se hizo una prueba que, según las fuentes del medio, habría sido positiva.

El pasado junio Rivera ya fue detenido en un restaurante de comida rápida de Atocha (Madrid), tras una presunta agresión a unos policías. Al parecer, el torero estaba en el restaurante cuando unos trabajadores del establecimiento advirtieron a la policía de que el torero estaba increpando a parte del personal.

Tras conocerse la noticia, el diestro aseguró que la actuación de las autoridades "fue desproporcionada" y que había sido una víctima de presunto maltrato policial. "Estoy hablando con mis abogados porque hay un parte de lesiones porque actuaron de forma desmedida contra mí. Pediremos las imágenes y que salga todo", declaró entonces.