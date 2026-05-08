Condenados Kiko Matamoros y Makoke a 1 año y 9 meses de cárcel por ocultar bienes a Hacienda

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un año y 9 meses de prisión al colaborador televisivo Kiko Matamoros y a su exesposa María José Giaever, Makoke, por ocultar bienes a Hacienda, una pena que, tras confesar ambos los hechos, no implica su ingreso en la cárcel.

La sección primera de la Audiencia de Madrid ha impuesto a los dos la misma pena de cárcel, que fue la que pidió la Fiscalía en el juicio, después de que la confesión de ambos llevase al Ministerio Fiscal a rebajar su solicitud inicial, de cinco años y medio a dos años de cárcel para Kiko Matamoros y de cuatro a un año y nueve meses para Makoke.

El fallo, adelantado por El Español y al que ha tenido acceso EFE, considera probado que Matamoros ocultó sus ingresos a Hacienda, al no presentar declaración, cobrar mediante empresas interpuestas, o registrar su patrimonio a nombre de terceros, en particular de su exmujer.

Makoke y Kiko Matamoros en el juicio que se celebró contra ellos GTRES

Entre 2009 y 2020, Matamoros "desarrolló una planificada estrategia de ocultación y vaciamiento patrimonial, tratando de evitar de forma sistemática que cualquier tipo de ingresos fuera a cuentas corrientes de su titularidad, así como evitando la adquisición formal de bienes, especialmente inmuebles" para que no pudiera embargos la Agencia Tributaria.

Para ello, se sirvió de dos empresas, Silla del Ring y Salto Mortal. Solo tributó las cantidades que le retenían directamente sus pagadores. Usaba las cuentas de sus compañías para sacar efectivo o hacer cargos personales.

Su entonces esposa actuó como cooperadora y en 2011 compró en Pozuelo de Alarcón (Madrid) una vivienda de la que ella era la titular formal, aunque se nutría de los ingresos de Matamoros, que evitaba que el inmueble apareciese a su nombre. Hacienda calculó en 2017 que Matamoros había contraído deudas por importe de 1,2 millones de euros.

Las cantidades económicas que deben paga

El fallo de la Audiencia Provincial impone a ambos condenados una multa de 1.620 euros por este delito, absuelve a Matamoros del delito de frustración de la ejecución y absuelve a la sociedad Silla del Ring del delito de insolvencia punible.

También impone a ambos condenados indemnizar a la Agencia Tributaria por deudas tributarias de su compañía Silla del Ring: 76.500 euros de forma solidaria y más de 636.000 euros en el caso particular de Matamatoros.

Makoke y Kiko Matamoros en la presentación del libro 'Tú también puedes' de Carlota Corredera Angel Manzano

En el juicio, celebrado el pasado mes de abril, Matamoros confesó que ocultó patrimonio a Hacienda, tanto ingresos dinerarios como un inmueble, para evitar que la Agencia Tributaria ejecutara embargos por su impago de impuestos.

Makoke reconoció haber cooperado con dicha ocultación prestándose a que Matamoros pusiera a su nombre la vivienda de Pozuelo de Alarcón, adquirida en 2011 por 1,3 millones de euros, y sostuvo que hasta 2018 no se enteró de que su pareja no declaraba a Hacienda.