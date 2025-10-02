Conoce a Chrisi von Halem, el millonario alemán con el que han pillado a Amalia de Holanda

Los herederos y herederas de las casas reales europeas van creciendo, con todo lo que eso conlleva. Quitando a los que ya son mayores y han formado una familia o a los que son demasiado jóvenes, ahí tenemos a la princesa Leonor, a Amalia de Holanda, Elisabeth de Bélgica y Christian de Dinamarca. A esta lista hay que sumar a Ingrid Alexandra de Noruega, todavía no heredera, pero llamada a serlo.

De los cinco se ha rumoreado que tenían un noviazgo, han sido fotografiados en actitud cariñosa con alguien o bien han tenido una relación seria, algo completamente normal para estos royals que se han convertido en adultos. La princesa Leonor fue vinculada con un compañero del UWC Atlantic College de Gales y con un guardiamarina que viajó con ella en el Juan Sebastián de Elcano, Amalia de Holanda e Ingrid Alexandra de Noruega tuvieron parejas estables que no acabaron bien, Christian de Dinamarca fue fotografiado muy apasionado con una joven y a Elisabeth de Bélgica le adjudicaron dos novios, el último de ellos nada más y nada menos que Jorge de Liechtenstein.

Amalia de Holanda en el Prinsjesdag en septiembre de 2025. Patrick van Katwijk

Pero aquí tenemos que hablar de Amalia de Holanda. Hasta el momento se había conocido que estaba con un joven millonario alemán llamado Isebrand Kaldewei. Esa historia acabó y que se supiera estaba soltera y centrada en sus estudios y en su cada vez más amplia agenda oficial. Sin embargo, en lo concerniente a su vida personal parece que algo ha cambiado.

La revista Bunte ha publicado unas imágenes de la princesa Amalia muy bien acompañada junto a un empresario alemán. Sucedió en la celebración del Oktoberfest de Munich, una importante fiesta que la princesa de Orange no dudó en visitar para divertirse allí junto a este joven con el que parece que se lleva muy bien.

Quizá la princesa de Orange pensaba que en Alemania iba a pasar desapercibida, pero lo cierto es que no. En el país de su abuelo paterno, el príncipe Claus, despierta mucha curiosidad y allí está la prensa germana para documentar unos pasos que la holandesa no puede hacer. No hay que olvidar que los medios tienen un acuerdo con la casa real neerlandesa por el que no se publican imágenes de la vida privada de sus miembros. Es por eso que no se publicaron las fotos de Alexia de Holanda con el músico Antoon, que han sido relacionados sentimentalmente.

Pero volviendo a la fiesta, todo sucedió el viernes 26 de septiembre de 2025 en la carpa Käfer Wiesn-Schänke del Oktoberfest. Como recoge All Things Amalia, la heredera se lo pasó muy bien cantando temas como Sweet Caroline y What is love. Pese a estar en la fiesta cervecera por excelencia, no bebió cerveza sino vino blanco, que parece que le gusta más.

Siempre ricos y alemanes

Aunque lo importante no fue eso, sino la compañía. La primogénita de Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda fue al Oktoberfest con dos hermanos, Cedric y Christopher von Halem, conocido como Chrisi. Cedrid tiene 27 años, mientras que Chrisi tiene 24. Por su parte, la princesa de Orange cumple 22 años en diciembre de 2025.

Los dos hermanos son hijos de Clemens y Carin von Halem, una adinerada pareja de la alta sociedad alemana, por tanto Chrisi, con el que se relaciona a Amalia, es millonario. También es germano, repitiendo así un patrón iniciado con la futura reina de Países Bajos, cuyo primer amor era de la misma nacionalidad y nuevamente es un hombre rico.

Casualidad o no, en la biografía que se publicó sobre ella con motivo de su mayoría de edad, Amalia comentó que le gustan los chicos educados y con modales y que le llaman más la atención los alemanes que los neerlandeses.

De Chrisi von Halem se ha conocido también que es empresario y que montó su negocio de inteligencia artificial a una edad temprana. Como curiosidad, el tema de su tesis en su carrera de Política, Psicología, Derecho y Economía fue Más allá de la divulgación: Salvando la brecha entre la Ley de Inteligencia Artificial y la Carta de los Derechos Fundamentales con cuerpos ultrafalsos.

¿Hay pruebas realmente de que ambos están juntos? Si bien se les ha visto cerca, no hay beso que confirme noviazgo. De todos modos, al haber pasado de ser un millonario poco conocido a que su nombre aparezca en la prensa, Chrisi se ha puesto nervioso. Optó por ocultar su perfil de LinkedIn y privatizó su cuenta de Instagram. Que son amigos está claro, que se llevan muy bien es evidente, pero que entre ellos hay amor, digamos que todavía está por ver.

Amalia de Holanda y Máxima de Holanda en la 80 Asamblea General de la ONU en Nueva York. Getty Images

Mientras tanto, Amalia de Holanda ha incrementado su presencia pública. Acompañó a su madre, la reina Máxima, a la 80 Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York y acude a la abdicación de Enrique de Luxemburgo y la subida al trono de su hijo Guillermo. Además, tras finalizar su carrera se forma en Derecho neerlandés en la Universidad de Amsterdam al tiempo que recibe formación militar en el Defensity College, otro gran paso como heredera al trono de Países Bajos.