Conoce a Antoon, el rapero con el que fue pillada Alexia de Holanda, la hija mediana de los reyes de Países Bajos

Alexia de Holanda es una de las princesas más carismáticas de su generación. Aunque es la segunda hija de los reyes de Países Bajos, y por tanto no está llamada a reinar, sino a tener un papel secundario en la casa real neerlandesa, su belleza, elegancia y su actitud, a veces más de celebrity que de royal, provocan que genere mucho interés.

Y dentro de ese interés también está su vida privada, algo que seguramente no le hará mucha gracia, pero que sabe que es algo inherente a su posición como miembro de la familia real holandesa. Así, fue pillada junto a un músico neerlandés conocido como Antoon, toda una estrella en su país.

Alexia de Holanda en el Prinsjesdag 2025 en La Haya. Patrick van Katwijk

La revista Privé, perteneciente a la editorial del De Telegraaf, el mayor periódico neerlandés de circulación diaria, cuenta que Alexia de Holanda se encontraba en una terraza de La Haya con una amiga cuando apareció un Range Rover azul. De él se bajó el rapero Antoon, que se sentó junto a ellas en la terraza en la que estaban tomando algo. Sucedió el 16 de septiembre de 2025 tras la celebración del Prinsjesdag, donde se vio a la familia real, incluyendo a la princesa Alexia, con sus mejores galas.

Esto en sí mismo no tendría por qué querer decir nada. Pueden ser simplemente dos amigos que han quedado para tomar algo, como ocurre con la chica que estaba con Alexia. Sin embargo, hay otros datos que apuntan a que puede existir una historia entre ellos.

El editor jefe de la citada publicación, Evert Santegoeds, reveló que hay unas fotos que lo demuestran y que se puede apreciar que se conocen bien y que interactúan con frecuencia. Pero además, ambos se marcharon juntos en el coche del músico, lo que para Santegoeds implica que algo está floreciendo entre ellos.

Ariane, Alexia y Amalia de Holanda en su posado de verano 2025 en el palacio Huis ten Bosch. Getty Images

Lamentablemente no podemos ver esas imágenes, que fueron tomadas por un testigo que reconoció tanto a una como al otro, porque no hay que olvidar que él también es famoso, o en según qué círculos, quizá más. Sin embargo, el editor jefe de Privé señala que no es posible publicarlas por las estrictas normas de privacidad que protegen a la familia real holandesa. Los medios y la casa real tienen un acuerdo por el que no se publican fotos privadas de los royals, y a cambio tienen acceso a una serie de posados a lo largo del año que incluyen declaraciones. Haber publicado las fotos de la princesa Alexia con Antoon hubiera violado este acuerdo.

Así es Antoon, un músico de éxito

El chico con el que fue pillada la hija de los reyes neerlandeses se llama Valentijn Antoon Remmert Verkerk, escogiendo Antoon como nombre artístico. Nació en febrero de 2002, tres años antes que Alexia de Holanda, en Hoorn, localidad situada al norte de Amsterdam. Pronto se dio cuenta de que quería dedicarse a la música, y a los 13 años ya era DJ. Talento no parecía faltarle porque fue el alumno más joven en entrar en la Herman Brood Academie, prestigiosa escuela musical situada en Utrecht. Tenía entonces 15 años.

Antoon en el concierto por el Día del Rey 2024 en Breda. BSR Agency

A los 18 años comenzó a triunfar al lanzar un tema llamado Hyperventilatie. Dos años después logró que su canción Vluchtstrook fuera la más escuchada en Países Bajos en 2022. Y desde entonces no ha parado. Ha sido galardonado con el Edison Pop Award y el Qmusic Top 40 Award, y por si fuera poco, lanzó su propia línea de ropa, Maison PB.

Desgraciadamente tuvo que enfrentarse a la muerte de su madre en 2020, pero está muy unido a su padre, que gestiona su carrera, y a sus dos hermanas, Anneleen y Josefien Verkerk. Su familia siempre le ha apoyado en su trayectoria musical.

Antoon en el concierto del Día de la Liberación 2025 en Amsterdam. Getty Images

No se sabe si ha habido presentación oficial a los reyes, pero conocerle, le conocen. Además de ser uno de los artistas que actuaron en el Día del Rey 2024 en Breda, volvió a ser elegido para participar en el concierto del 5 de mayo de 2025 con el que se cerraron las celebraciones del Día de la Liberación. Y allí estuvieron Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda.