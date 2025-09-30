Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Critican a Rosalía por las axilas teñidas de su último 'look' y su respuesta es para quitarse el sombrero: "Gracias por el servicio"
Critican a Rosalía por las axilas teñidas de su último 'look' y su respuesta es para quitarse el sombrero: "Gracias por el servicio"

La catalana ha acaparado todas las miradas en la semana de la moda de París.

Rosalía firmando a los fans en París.PIERRE SUU

La aparición de Rosalía en la Semana de la Moda de París ha acaparado todas las miradas. La catalana, en plena oleada de rumores y teorías por el lanzamiento de su R4, apareció con un llamativo look en blanco y negro para acudir al desfile de Julie Kegels con un top escote halter y una falda de tablas tipo pareo con una amplia apertura que completó con una manicura con cruces colgando, ligueros y zapatillas con cintas de ballet, que son una de las tendencias de esta temporada.

No obstante, lo que centró las miradas no fue su ropa, sino que apareció con las axilas teñidas de blanco, aunque ya las había dejado ver en su reciente estancia en Nueva York. Su gesto ha reabierto el debate sobre el vello femenino e incluso hay quien habla de una posible nueva tendencia de moda.  

Pero, como en toda tendencia arriesgada, la artista ha recibido comentarios positivos y críticas a partes iguales en redes sociales. Entre ellas, la de la usuaria de Instagram @geiromann que le comenta: "Y cuesta quitarse los pelos de las axilas?😩😩😩😩".

Ni corta ni perezosa, la motomami le ha respondido con un mensaje que ha sido muy aplaudido por sus seguidores: "Sí, pero aún cuesta mas teñirlos, así que de nada por el servicio".

Sus breves palabras han recibido numerosos aplausos en redes sociales, donde han destacado la "clase" con la que ha respondido al polémico comentario.

No es la primera vez que Rosalía juega con su vello corporal para expresarse o sumarse a las últimas tendencias. Ya lo hizo con la decoloración de sus cejas el pasado 2022, cuando también se tiñó el pelo como parte de su estética del disco Motomami y también ha mostrado en más de una ocasión sus axilas sin depilar. 

De hecho, en 2020 escribió en X, entonces Twitter: "Si le dices a tu novia que por qué no se depila eres wack". Con wack, la artista quería decir que alguien es "patético", "falso" o "poco convicente", por lo que poco más que tachó de patético a aquellos que cuestionan la libertad de quienes quieren o no quitarse el vello.

