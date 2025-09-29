Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Rosalía impacta en su última aparición: cuesta verlo pero promete ser la próxima moda
MÚSICA
Sebastián Yatra llega a LOS40 Básico Santander: despide su gira con un 'show' inolvidable
Influencers y Celebrities

Influencers y Celebrities

Rosalía impacta en su última aparición: cuesta verlo pero promete ser la próxima moda

La cantante está presente en la Semana de la Moda de París.

Elena Santos
Elena Santos
Rosalía, fotografiada en París el 29 de septiembre de 2025.Getty Images

Los estilismos de Rosalía suelen analizarse al milímetro, pero más aún cuando se aproxima fecha de lanzamiento de disco, por si a través de la moda la cantante lanza alguna pista o clave secreta sobre lo que se viene.

Por ahora lo que se ha notado es mucho blanco y negro y mucha referencia religiosa, como las cruces que este lunes llevaba colgando, de manera literal, de sus famosísimas uñas a modo de abalorio.

Aunque esto ha llamado la atención, no ha sido el detalle estrella del look que ha elegido para ir a ver el desfile de Julie Kegels, dentro de la Semana de la Moda de París que se está celebrando estos días.

  Detalle de la cruz que cuelga de las uñas de Rosalía.GTRES

La artista, que ha impactado con un top de escote halter y una falda de tiro bajo con una gran abertura, ha dado un golpe de efecto al decolorar el vello de sus axilas. 

En algunas imágenes cuesta apreciarlo, pero la catalana lo llevaba teñido de blanco.

  Rosalía, fotografiada en París el 29 de septiembre de 2025.Getty Images

Algunas revistas especializadas en tendencias ya se preguntan si esta será la próxima moda o, simplemente, una manera de la artista de divertirse.

En Glamour, por ejemplo, recuerdan que estamos en un otoño en el que manda la estética gótica y "entre cejas teñidas, labios borgoña y melena rubio platino, la cantante ha colocado esta propuesta en el punto de mira".

EL HUFFPOST PARA INSTITUTO PULEVA DE NUTRICIÓN

"Lo de Rosalía es arriesgar... y ganar", sentencian en Harper's Bazaar. Desde luego, lo que ha conseguido por el momento, haya quien se anime o no a probarlo, es que se hable de ella. 

Elena Santos
Elena Santos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Tengo el honor de ser la redactora jefa en El Huff. ¿Qué quiere decir esto? Que coordino el día a día de las secciones, los enfoques de esa mirada Huff que intentamos ponerle a la actualidad y las coberturas. En lo personal, que me lo paso muy bien.

 

Sobre qué temas escribo

Durante una década he estado enfocada en temas de cultura, estilo de vida y salud mental. Desde la pandemia, en El Huff hemos puesto mucho enfásis en esto último, con temas duros pero necesarios, como son la prevención del suicidio o la soledad no deseada, hasta qué es la felicidad y cómo alcanzarla. También he moderado los encuentros en directo Con la salud en mente, en los que trasladábamos a expertos en salud mental preguntas de los lectores sobre temas concretos, como ansiedad, duelo perinatal, problemas para dormir o relaciones tóxicas.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid y ya de pequeña jugaba a hacer entrevistas y me inventaba mis propias revistas, así que estaba claro. Me licencié en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y en 2007 me estrené como becaria en la web de Cinco Días, justo cuando empezaba a estallar la crisis financiera de 2007, así que fue el mejor lugar para aprender. Durante cuatro años estuve en la Cadena SER, donde dos años hice información local en antena, en Radio Madrid, y otros dos fui redactora en CadenaSER.com. Tras dos años en Terra, donde estuve al frente del fin de semana y formé parte del equipo de portada, en 2014 entré en El Huff. Desde entonces y hasta julio de 2025 he estado vinculada a la sección de Tendencias, que ahora es LIFE. Me encanta leer y no entiendo la vida sin bailar.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 