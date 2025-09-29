Rosalía impacta en su última aparición: cuesta verlo pero promete ser la próxima moda

Los estilismos de Rosalía suelen analizarse al milímetro, pero más aún cuando se aproxima fecha de lanzamiento de disco, por si a través de la moda la cantante lanza alguna pista o clave secreta sobre lo que se viene.

Por ahora lo que se ha notado es mucho blanco y negro y mucha referencia religiosa, como las cruces que este lunes llevaba colgando, de manera literal, de sus famosísimas uñas a modo de abalorio.

Aunque esto ha llamado la atención, no ha sido el detalle estrella del look que ha elegido para ir a ver el desfile de Julie Kegels, dentro de la Semana de la Moda de París que se está celebrando estos días.

Detalle de la cruz que cuelga de las uñas de Rosalía. GTRES

La artista, que ha impactado con un top de escote halter y una falda de tiro bajo con una gran abertura, ha dado un golpe de efecto al decolorar el vello de sus axilas.

En algunas imágenes cuesta apreciarlo, pero la catalana lo llevaba teñido de blanco.

Rosalía, fotografiada en París el 29 de septiembre de 2025. Getty Images

Algunas revistas especializadas en tendencias ya se preguntan si esta será la próxima moda o, simplemente, una manera de la artista de divertirse.

En Glamour, por ejemplo, recuerdan que estamos en un otoño en el que manda la estética gótica y "entre cejas teñidas, labios borgoña y melena rubio platino, la cantante ha colocado esta propuesta en el punto de mira".

"Lo de Rosalía es arriesgar... y ganar", sentencian en Harper's Bazaar. Desde luego, lo que ha conseguido por el momento, haya quien se anime o no a probarlo, es que se hable de ella.