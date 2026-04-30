Cuál es la canción que hizo que la reina Letizia se arrancase a cantar 

Letizia a su llegada al evento Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona el 29 de abril de 2026.

Los actos de los reyes suelen estar llenos de protocolo, roles institucionales y normas rígidas. Sin embargo, cada vez que el acto lo permite, Felipe y Letizia hacen algún guiño al público, algún acercamiento o incluso se arrancan a participar de la música que suena en estos actos.

Vimos al rey Felipe VI tocando el cajón flamenco en Cádiz en marzo de 2023 ante los vítores del público y, ahora, Letizia se ha animado a cantar en el acto central del Tour del Talento que organizó este martes la Fundación Princesa de Girona en Granada.

En este evento, denominado CongresFest, estuvieron presentes hasta 800 personas y en él se premió a la directora y guionista barcelonesa Gemma Blasco con el Premio Girona del Arte 2026, quien recibirá el galardón dotado con 20.000 euros el 14 de julio en el Liceu de Barcelona, y que ha mostrado su compromiso social.

"Es importante tener una mirada ética sobre lo que estamos contando. Si usamos las imágenes de manera ética, coherente y responsable, lo podemos poner al servicio de la historia", recordó en su agradecimiento. Con este reconocimiento, la Fundación Princesa de Girona quiere destacar el papel del arte y la cultura como herramientas clave de conexión con las emociones.

Al ser un evento dedicado al arte, estaban muy presentes las distintas disciplinas artísticas, de ahí que la música en directo no pudiera faltar y ahí es cuando la reina Letizia se animó incluso a cantar. Durante la interpretación coral de los jóvenes de la iniciativa Generación Arte de la canción África, de Toto, la reina no ha podido evitar tararear fragmentos del estribillo de esta icónica canción de 1982.

La influencia de un documental sobre el continente, la historia tras 'África' de Toto

Esta canción, publicada en 1982 y siendo la canción más exitosa de la banda estadounidense de rock Toto, forma parte del disco Toto IV y logró colocarse durante varias semanas en el número 1 de listas de éxitos como la Hot 100 de Billboard.

A pesar de que la banda no pensaba que la canción fuese a ser un éxito, además de convertirse en un hit en los 80 y 90 y lograr el sello de disco de diamante, que la ensalza como una de las más vendidas de todos los tiempos, en la década de los 2010 se volvió viral de nuevo gracias a las redes sociales.

La letra, compuesta por el cantante y tecladista de la banda David Paich y por el batería Jeff Porcaro, habla del anhelo y la admiración de un hombre por el continente africano que nunca ha visitado, pero que tiene la necesidad de conocer.

Paich fue quien empezó componiendo la canción al experimentar con su nuevo teclado, el Yamaha CS-80, y encontró el sonido metálico que se convirtió en el riff inicial y su letra fue inspirada por los sentimientos que le produjo un documental sobre el sufrimiento y la situación de África. "Me conmovió y me horrorizó a la vez, y las imágenes simplemente no se me iban de la cabeza. Intenté imaginar cómo me sentiría si estuviera allí y qué haría", señaló Paich.

Su letra, con fragmentos como el "I bless the rains down in Africa", también estuvo muy inspirada por el sentimiento de los misioneros cristianos y, de hecho, se ha convertido en un tema popular de misas y celebraciones religiosas.

Paich estudió en una escuela católica masculina, donde muchos profesores fueron misioneros, quienes les contaban a los niños cómo bendecían sus Biblias, sus libros, sus cultivos y hasta las lluvias. No obstante, Paich aseguró que había basado esa parte de la letra en un artículo de National Geographic y que lo tomaba como una alegoría fantasiosa.

Así lo corroboró el coautor, Porcaro: "Un muchacho caucásico intenta escribir una canción sobre África, pero como nunca ha estado allí, solo puede contar lo que ha visto en la televisión o lo que recuerda del pasado".