El blindaje constitucional del aborto sigue su trámite tras superar los vetos de PP y Vox

El Congreso ha votado este jueves en contra de las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox que piden la devolución del proyecto de ley del Gobierno para reformar la Constitución y blindar y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública, que seguirá por tanto su tramitación parlamentaria.

Todos los grupos han votado en contra de las enmiendas a la totalidad de PP y Vox, que sólo han logrado los 171 votos a favor de sus diputados y de UPN, frente a los 177 en contra del resto de la Cámara Baja.

Al rechazarse las enmiendas a la totalidad de devolución, el texto continúa ahora su tramitación parlamentaria y requerirá una mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado para ser aprobado.

Con esta reforma, el Gobierno busca garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública en condiciones de igualdad real y efectiva en todo el territorio nacional, ante cualquier regresión y porque, según ha subrayado en el debate la ministra de Igualdad, Ana Redondo, el 79 % de las prácticas abortivas se realizan en centros privados y solo el 20 % en centros públicos, con grandes diferencias entre comunidades autónomas.

PP y Vox han tachado la reforma impulsada por el Gobierno de "demagogia" y "trampantojo" para desviar la atención de la ineficacia de su gestión y de los escándalos que le salpican.

Ambas formaciones han criticado que el Gobierno justifique en "la celeridad" y "la sencillez" que la reforma se realice a través del artículo 43, cuando usa este procedimiento para evitar una vía de reforma agravada, que exige una mayoría cualificada de dos tercios de la Cámara, la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones.