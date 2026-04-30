Bad Gyal consume más de seis huevos al día: ¿es una cantidad segura?

Bad Gyal lleva años ocupando el trono de la cantante femenina referente del género urbano en nuestro país. Con su segundo disco, Más cara, y la gira mundial que inició el pasado mes de marzo, está arrasando y consolidando su preponderante papel en la industria después de 10 años en activo.

En uno de los descansos que le ofrece la gira, la catalana acudió a El Hormiguero (Antena 3) y fue entrevistada por Pablo Motos. Hablaron de su carrera, de su gira, de su gusto por los zapatos —tiene más de cien pares— contó algunas curiosidades, como que lo que pide en el camerino es champán y huevos duros.

A partir de ahí se descubrió que Bad Gyal es una auténtica devoradora de huevos duros y que puede comerse, como mínimo, media docena al día.

"Los huevos duros son mi snack. Los huevos duros, el boniato y el plátano son mi snack durante el día. Soy chica fitness, entreno muchísimo quiero, para los conciertos, estar en la mejor forma. Necesito mucha energía porque en los días de concierto el cuerpo se consume solo, entonces huevos duros...", le explicaba al presentador del programa. Si además toma tortilla, entonces puede llegar perfectamente a una docena "algún día que tenga mucho hambre".

Y claro, tras escuchar esto, surge la duda: ¿es bueno comer tantos huevos al día? ¿Puede representar un riesgo significativo para los niveles de colesterol en sangre y por consiguiente multiplicar las posibilidades de enfermedad cardiovascular?

"Todos sabemos ya que el huevo no es tan peligroso como se decía hace unos años y los especialistas, para una persona sin problemas de salud, establecen como cantidad segura 11 huevos a la semana —7 si estamos en edad perimenopaúsica o menopaúsica—. Bad Gyal parece que come más de 40 a la semana y esto pues no parece lo más indicado a priori", explica la experta en nutrición Ana Luzón.

Ahora bien, matiza la especialista, entre entrenamientos y conciertos, no se puede analizar su nutrición como la de una persona sedentaria. "Su dieta, por tanto, está muy orientada al mundo fitness y el huevo duro es muy rico en proteínas y grasas saludables", señala.

Como recuerda la técnica en nutrición, ahora sabemos que el 80% del colesterol lo producen nuestros intestinos y nuestro hígado, y solo el 20% procede de la alimentación. "En lo que hay que poner el foco también es si ingerir tantos huevos significa excluir otros alimentos necesarios para llevar una dieta equilibrada. Porque lo importante de una dieta para que sea saludable es la variedad y tener una buena relación con la comida", asegura.