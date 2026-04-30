⁠Los expertos europeos coinciden: hay que subir los impuestos al alcohol y a los ultraprocesados para frenar las 284.000 muertes anuales que ya provocan

Cada año, más de 284.000 personas mueren en el continente por enfermedades relacionadas, muchas de ellas vinculadas al alcohol y a una dieta poco saludable. Ahora, un grupo de especialistas propone una solución que no gustará a todos: hacer que beber y comer mal sea bastante más caro.

El aviso llega de una comisión impulsada por la Asociación Europea para el Estudio del Hígado junto a la revista médica The Lancet, que no se andan con rodeos. En su informe piden medidas para frenar lo que describen como una "carga creciente e insostenible de enfermedades hepáticas". Es decir, el sistema sanitario no da abasto y alguien tiene que poner freno.

La propuesta estrella es subir los impuestos al alcohol y a los alimentos ultraprocesados hasta que reflejen el coste real que generan. No solo en hospitales, sino también en servicios sociales, justicia o seguridad. La idea no es nueva —el tabaco ya pasó por algo parecido—, si beber o comer mal sale más caro, quizá se haga menos.

Y no hablamos de cifras pequeñas. Algunos cálculos apuntan a subidas que podrían parecer "ridículamente altas", con incrementos importantes en cerveza, vino o sidra. Vamos, que ese "una más y nos vamos" podría empezar a doler más que la resaca.

780 muertes al día

Cada día mueren en Europa unas 780 personas por enfermedades hepáticas. La mayoría, por cirrosis (muy ligada al alcohol) y cáncer de hígado. Los expertos señalan cuatro grandes culpables: el alcohol, la mala alimentación, la obesidad y la hepatitis viral. Y añaden que cambiar hábitos podría reducir estos casos a la mitad. Lo que no es poca cosa.

Etiquetas, publicidad y menores

El informe también pide otras medidas, como advertencias sanitarias claras en las bebidas alcohólicas y más control sobre la publicidad dirigida a menores. La idea es que nadie llegue "enganchado" antes de ser adulto. Además, se insta a instituciones como la Organización Mundial de la Salud a presionar para que los países actúen de forma coordinada.

No todos están de acuerdo

Como era de esperar, la propuesta no convence a todo el mundo. Desde la industria del alcohol defienden que la solución pasa por promover un consumo responsable, no por castigar a todos los consumidores. Además, critican la intervención del estado en la alimentación de cada uno. Aun así, desde organizaciones sanitarias insisten en que el problema es estructural. El entorno actual —dicen— facilita consumir productos que, a largo plazo, pasan factura.