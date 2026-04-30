Banksy reaparece en Londres: una estatua firmada con su nombre aparece en el centro de la ciudad 

Tras los rumores de su supuesta identidad, Banksy (el cual según una investigación de Reuters sería Robin Gunningham) ha reaparecido de nuevo, esta vez en el centro de Londres. Lo ha hecho a través de una nueva obra que parece estar firmada por él mismo, aunque el artista todavía no ha ofrecido por el momento ninguna confirmación oficial.

Se trata de una escultura de lo que parece ser, por su vestimenta, un político, el cual tiene la cabeza tapada por una bandera que sostiene en una mano y que está a punto de caerse del pedestal en el que se encuentra.

Una nueva estatua satírica atribuida a Banksy apareció en Waterloo Place el 29 de abril de 2026 en Londres, Inglaterra Getty Images

Las autoridades han colocado un cerco de vallas metálicas en torno a la estatua, que se encuentra justo en la avenida Waterloo Place, lugar donde hay monumentos en honor a personalidades como Eduardo VII o la enfermera Florence Nightingale y a los Caídos en la Guerra de Crimea.

Firma de Banksy SOPA Images

Banksy es conocido por su estilo artístico, repleto de crítica y sátira, tanto social como política y cultural. Las obras que realiza se instalan tanto en zonas públicas como privadas y por lo general suelen retirarse poco después de su aparición. En diciembre, por ejemplo, apareció un mural en el que se veían a dos niños tumbados en el suelo en el distrito de Bayswater (centro de Londres).

Según la investigación de la agencia Reuters, el hombre detrás de este enigmático artista podría ser, probablemente, Robin Gunningham. Algunos de los momentos más destacables de su larga trayectoria son cuando autodestruyó, ante la mirada atónita de todos los visitantes, la obra "Niña con globo" en una subasta; o cuando creó el parque temático Dismaland, una parodia de Disneyland.

Otra obra muy destacada es Devolved Parliament (Parlamento transferido) una pintura enorme en óleo que muestra al Parlamento británico ocupado por chimpancés, vendida en 2019 por más de nueve millones de libras.

También Laugh Now (Ríete ahora) una imagen de un mono con un cartel que dice "Ríete ahora, pero algún día estaremos a cargo", la cual es considerada como una critica a las jerarquías de poder, el capitalismo y la deshumanización en el mundo laboral,

Una de las mayores influencias del británico es el artista francés Blek le Rat (Xavier Prou), un grafitero parisino considerado como el padrino del arte urbano y uno de los fundadores del grafiti con esténcil. De hecho, fue el primero en emplear plantillas para dibujar siluetas en la calle.