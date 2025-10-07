Dani Alves y Joana Sanz, padres de su primer hijo en común medio año después de que el futbolista fuera absuelto de un delito de agresión sexual

Dani Alves y Joana Sanz han sido padres. Como señala Vanitatis, la modelo dio a luz en Barcelona de la forma más discreta posible y posteriormente se trasladó con su marido a su casa de Esplugues de Llobregat. La pareja, que sí anunció su futura paternidad, o al menos sí lo hizo ella, ha pretendido que el nacimiento pasara desapercibido, aunque no lo han logrado.

Juntos desde 2015 y casados desde 2017, el futbolista y la modelo han formado así una familia que se une a los hijos que él tuvo de una relación anterior. La pareja vive así un buen momento tras haberse dado una segunda oportunidad y la sentencia absolutoria del brasileño. Precisamente el embarazo fue anunciado transcurridos tres días desde que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña absolviera a Alves.

Después de que el futbolista fuera detenido en 2023, ella tomó distancia, pero terminó perdonando lo que para ella había sido una infidelidad y no una agresión sexual. Porque Dani Alves fue detenido por eso, por una presunta agresión sexual a una mujer en una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022.

El exfutbolista Dani Alves y su abogada, Inés Guardiola, a su salida del Palacio de Justicia, a 4 de abril de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) Europa Press

Alves estuvo más de un año en prisión provisional en el centro penitenciario de Brians, del que salió tras pagar una fianza de un millón de euros. El futbolista, que cayó en una serie de contradicciones en el relato de lo que pasó aquella noche, fue juzgado y condenado a cuatro años y medio de cárcel por violación.

El motivo de la absolución de Alves

Sin embargo, la sala de apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) consideró por unanimidad que el testimonio de la mujer no era suficiente para mantener la condena por violación y que en este caso primaba la presunción de inocencia, por lo que Alves fue absuelto, una decisión que se conoció en marzo de 2025. Tanto la mujer que le acusó como la Fiscalía, recurrieron la absolución ante el Supremo. Medio año después de aquello, Alves ha sido padre por tercera vez.