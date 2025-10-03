Diddy Combs pide perdón en una carta antes de conocer su sentencia: "Estoy en una situación en la que ningún dinero, poder ni fama puede salvarme"

El productor y rapero Sean Combs, también conocido como Puff Daddy o Diddy, escuchará este viernes 3 de octubre la sentencia por su condena, después de haber sido hallado culpable de dos cargos, que podrían sumar una pena de hasta 20 años de prisión.

Horas antes de conocer su destino, el artista envió una carta al juez, en la que pidió disculpas a las víctimas, algo que no había hecho hasta ahora públicamente, tal y como recoge la CNN.

Lee la carta íntegra:

"Estimado juez Subramanian:

Espero que esta carta te encuentre bien, con buena salud y ánimo. Gracias por la oportunidad de expresarte mis pensamientos. Ante todo, quiero disculparme y expresar mi sincera disculpa por todo el daño y el dolor que he causado a otros con mi conducta. Asumo toda la responsabilidad por mis errores pasados. Estos han sido los dos años más difíciles de mi vida, y no tengo a nadie a quien culpar por mi realidad y situación actual más que a mí mismo. En mi vida, he cometido muchos errores, pero ya no huyo de ellos. Lamento mucho el daño que causé, pero entiendo que las simples palabras "Lo siento" nunca serán suficientes, ya que estas palabras por sí solas no pueden borrar el dolor del pasado.

Durante los últimos trece meses, he tenido que mirarme al espejo como nunca antes. Mi dolor se convirtió en mi maestro. Mi tristeza fue mi motivación. Debo admitir que mi caída se originó en mi egoísmo. La escena y las imágenes de mí agrediendo a Cassie se repiten una y otra vez en mi cabeza a diario. Literalmente perdí la cabeza. Hice un gran error al ponerle las manos encima a la mujer que amaba. Lo siento y siempre lo sentiré. Mi violencia doméstica siempre será una pesada carga que tendré que llevar por siempre. El remordimiento, la pena, el arrepentimiento, la decepción, la vergüenza. Honestamente, siento algo que no podría perdonarle a nadie: si le pusieron las manos encima a una de mis hijas. Por eso me cuesta tanto perdonarme a mí mismo. Es como una herida profunda que deja una fea cicatriz. Su Señoría, pensé que estaba cuidando de Jane y de su hijo, pero tras escuchar su testimonio, me di cuenta de que la lastimé. Lo lamento profundamente.

Me perdí. Me perdí en mi camino. Perdido en las drogas y el exceso. Mi caída se originó en mi egoísmo. Me he humillado y he sido destrozado hasta la médula. La cárcel está diseñada para quebrarte mental, física y espiritualmente. Durante el último año, muchas veces quise rendirme. Hubo días en que pensé que estaría mejor muerto. Mi antiguo yo murió en la cárcel y una nueva versión de mí renació. La cárcel te cambiará o te matará; elijo vivir.

Cada día desde mi encarcelamiento, a pesar de lo difícil que es mi situación actual, he aprovechado al máximo mi tiempo leyendo libros, escribiendo, haciendo ejercicio o en terapia, adquiriendo las herramientas y el conocimiento necesarios para lidiar con mis problemas de adicción a las drogas y la ira. Me he esforzado y trabajado con ahínco para convertirme en la mejor versión de mí mismo y asegurarme de no volver a cometer los mismos errores.

Me doy cuenta de que estoy en una situación en la que ningún dinero, poder ni fama puede salvarme. Solo Dios puede salvarme. Mi abuela me enseñaba que Dios no se equivoca y que todo lo que hace es para tu bien. Creo que una mala situación puede ser útil. Aunque esta ha sido la época más difícil y oscura de mi vida, mi encarcelamiento ha traído cosas buenas. Para empezar, ahora estoy sobrio por primera vez en 25 años. He hecho todo lo posible por lidiar con mi adicción a las drogas y mis problemas de ira, y por asumir la responsabilidad, así como por dar pasos positivos hacia la sanación. Una de las experiencias más hermosas que he vivido es que mis compañeros de prisión me hayan pedido que les enseñe y les guíe. Querían aprender lo que yo hice para convertirse en un empresario exitoso. Me inspiró su hambre y deseo de aprender para no solo fijarse metas, sino alcanzar cualquier meta o sueño que anhelen. Empecé a impartir un programa de seis semanas llamado Juego Libre (nombre dado por mis compañeros de prisión), que logré que la Oficina de Prisiones (BOP) aprobara y sancionara. No solo enseño sobre mis éxitos, sino también sobre mis errores y fracasos. Ha sido una verdadera bendición hacer algo positivo en una situación negativa. Ha sido hermoso ver la esperanza renovada en los ojos de mis compañeros de prisión. Lo más impactante fue ver la unidad y la paz que esta clase ha generado. Como probablemente saben, las cárceles y prisiones son lugares segregados. Sin embargo, en nuestra clase, tenemos a personas negras, españolas, blancas y asiáticas juntas en una misma sala, aprendiendo y trabajando juntas. Incluso contamos con un intérprete para los reclusos hispanohablantes. El mayor milagro que he visto en esta clase es que todas las pandillas, como Bloods, Crips, MS-13, Trinitarios y 18th Streets, se reúnen en una misma sala trabajando juntas. También me enorgullece decir que desde que comenzó esta clase, no ha habido peleas en nuestra unidad. Esta clase también me ha ayudado en mis momentos de necesidad y desesperación. Poder hacer algo bueno por los demás también me ha dado la esperanza que tanto necesito. Dios me bendijo con esta oportunidad de ayudar a otros y continuaré haciéndolo.

Te pido misericordia hoy, no solo por mi bien, sino por el bien de mis hijos. Dios me bendijo con 7 hermosos hijos: 3 varones y 4 mujeres. Sus nombres son Quincy, Justin, Christian, Chance, Jessie, D'lia y la más reciente, una hija de 2 años, Love. Cuatro de mis hijos perdieron a su madre, Kim Porter, quien falleció trágicamente en 2018. Soy su único padre. Les he fallado a mis hijos como padre. Mi padre fue asesinado cuando yo tenía 3 años, así que sé de primera mano lo que es no tener un padre. Más que nada, solo quiero la oportunidad de volver a casa y ser el padre que necesitan y merecen. Dios también me bendijo con la mejor madre del mundo. Mi madre sacrificó su vida y sus sueños para proveer para mí y mi hermana menor, Keisha. Trabajó en 3 trabajos para asegurarse de que tuviéramos un techo sobre nuestras cabezas, ropa en nuestras espaldas y la mejor educación. Mi madre ahora tiene 84 años y recientemente se sometió a una cirugía cerebral. A pesar de sus propios problemas de salud, asistió a mi juicio todos los días. Siempre he sido su principal cuidadora. Me rompe el corazón haberme puesto en esta situación y, por primera vez, no poder estar con mi madre cuando más me necesita. Al escribirle esta carta, me muero de miedo. Me da miedo pasar un segundo más lejos de mi madre y mis hijos. Ya no me importan el dinero ni la fama. No hay nada más importante para mí que mi familia. Entiendo que un factor que el Tribunal debe considerar es la disuasión. Disuasión para mí y para los demás, para garantizar que nadie siga mis pasos y cometa los mismos errores.

Durante más de un año, he estado encerrado en una habitación con otras veinticinco personas encarceladas, compartiendo la misma habitación. En esta habitación que comparto, no hay ventanas, no hay aire limpio ni natural, no hay luz solar y todos vivimos en una misma habitación. Comemos, dormimos, usamos el baño, nos duchamos y preparamos comidas, todo en la misma habitación. Las condiciones en las que me han colocado mis acciones son inhumanas. No les digo esto por compasión ni compasión. Simplemente comparto mi verdad y la verdad de mis compañeros encarcelados. No tenemos agua potable y la hervimos. Todos compartimos una lavadora (que está rota). Estoy rodeado de drogas y vivo cada día con la constante amenaza de ser apuñalado o perder la vida. De nuevo, no espero compasión ni compasión, ¡pero mi tiempo en MDC me ha cambiado para siempre!

Antes de estar en la cárcel, cuidaba y estaba presente para mi familia. Estando en la cárcel, y debido a mi conducta, perdí la capacidad de cuidar a mi madre. Perdí la capacidad de criar y mantener eficazmente a mis hijos. Me he perdido las graduaciones de mis tres hijas. Me he perdido llevar a una de ellas a la universidad. He perdido la libertad de enseñarle a mi hija de dos años a hablar, bailar, jugar o estar ahí para consolarla cuando se cae o tiene una pesadilla.

Empecé de cero y trabajé duro para ganarme todo lo que tenía. Pero debido a mi conducta, perdí todos mis negocios. Perdí mi carrera. Perdí las escuelas concertadas que fundé y destruí mi reputación y manché la de quienes trabajaron para mí. Perdí la posibilidad de estar con mi familia. Entre todas mis pérdidas y lecciones, puedo afirmar con certeza que nunca volveré a comparecer ante un tribunal penal y no creo que ninguna otra persona haría algo similar por miedo a un castigo similar. Si me dan la oportunidad, me gustaría compartir mi historia para evitar que al menos una persona cometa los errores que yo cometí.

No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo cambiar el futuro. Sé que Dios me puso aquí para transformarme. Desde mi encarcelamiento, he pasado por un reinicio espiritual. Estoy en un camino que requerirá tiempo y trabajo duro. Me enorgullece decir que estoy trabajando más duro que nunca. Estoy comprometido con el camino de seguir siendo una persona libre de drogas, no violenta y pacífica. Doy gracias a Dios por ser más fuerte, más sabio, limpio, lúcido y sobrio. Dios no comete errores. Soy consciente de que este juicio ha recibido una enorme cantidad de prensa internacional y que Su Señoría podría inclinarse a hacer de mí un ejemplo. Le pediría a Su Señoría que me convierta en un ejemplo de lo que una persona puede hacer si se le da una segunda oportunidad. Si me permite volver a casa con mi familia, le prometo que no lo defraudaré y lo haré sentir orgulloso.

Hoy, humildemente te pido otra oportunidad: otra oportunidad para ser un mejor padre, otra oportunidad para ser un mejor hijo, otra oportunidad para ser un mejor líder en mi comunidad y otra oportunidad para vivir una vida mejor. Escribo esto no para generar compasión ni lástima; esta experiencia es simplemente la verdad de mi existencia y ha cambiado mi vida para siempre. Nunca volveré a cometer un delito."