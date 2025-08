El director de cine, Francis Ford Coppola, hospitalizado en Roma

El director, guionista y productor estadounidense Francis Ford Coppola, autor de clásicos del cine como son la trilogía de El Padrino y Apocalypse Now, permanece ingresado en el Policlinico di Tor Vergata, en Roma, después de sufrir una leve arritmia. El cineasta, de 86 años, había viajado el lunes a la capital italiana para someterse a una ablación cardiaca, un procedimiento común en casos de fibrilación auricular, pero el equipo médico romano decidió posponer la intervención al detectar la alteración justo antes de la operación, tal y como han informado Corriere della Sera y la agencia ANSA.

Coppola llegó desde la ciudad de Portland (Oregón), donde el pasado domingo presentó su última película, Megalópolis. Las fuentes médicas citadas por los medios italianos han atribuido este episodio al esfuerzo físico que le ha supuesto el vuelo intercontinental. La previsión inicial era completar una cirugía menor, sin problemas, pero el estado clínico del cineasta obligó a elevar el control previo a la operación y retrasarla. Una historia publicada en su cuenta de Instagram en la mañana del lunes, no obstante, indica que el director de cine estuvo activo en redes sociales en las horas previas, según Il Corriere della Sera.

Según publica La Repubblica, Coppola habría aterrizado el lunes por la tarde en Fiumicino y lo trasladaron, directamente, al hospital en ambulancia. No hizo escala ni en su hotel ni tampoco se le pudo ver por la ciudad. El personal del Policlinico activó un protocolo de discreción y le reservó una sala específica para recibirlo.

“No lo hemos visto”, explican al diario italiano algunos de los trabajadores del centro. Los conductores que gestionaron el traslado también afirmaron no tener información sobre su llegada: “No sabemos nada”, se limitaron a decir", según declararon. El entorno del cineasta tampoco ha emitido ningún comunicado, ni se ha producido una confirmación oficial por parte del hospital.

Una relación íntima con Italia



Nacido en Detroit en 1939 e hijo de inmigrantes napolitanos, Coppola ha mantenido una estrecha relación con Italia, donde pasa parte de los veranos y localiza escenarios para el rodaje de nuevos proyectos. Su abuelo paterno emigró desde Bernalda, en la región de Basilicata, localidad que lo nombró vecino ilustre y donde es propietario de una vivienda.

A mediados de julio, el director participó en el Magna Graecia Film Festival, en la localidad calabresa de Soverato. Allí mantuvo un coloquio con un grupo de espectadores jóvenes a quienes les trasladó un mensaje lleno de optimismo: “Los jóvenes me dicen que el mundo es un desastre, pero yo les respondo que no hay ningún problema que el ser humano no pueda resolver. Debemos construir un gran futuro juntos, por nuestros hijos. Esta noche, demos un salto hacia ese futuro”.

A lo largo de su carrer, Coppola ha dirigido títulos clave en la historia del cine como son la trilogía de El Padrino, Apocalypse Now, Drácula de Bram Stoker o La conversación. Con seis premios Oscar, cinco Globos de Oro y un Bafta en su museo de los reconocimientos, hay que sumarle la Concha de Oro del Festival de San Sebastián que recibió en 1969 por Llueve sobre mi corazón y en 2002 se hizo con el Premio Especial 50 Aniversario.

Su último largometraje, Megalópolis, un drama distópico que está ambientada en una ciudad ficticia llamada Nueva Roma, se presentó este año en el Festival de Cannes y llegó a los cines de España el 27 de septiembre. El proyecto, financiado por el mismo director, con un presupuesto que se estima en 120 millones de dólares, cuenta con un documental complementario: Megadoc, de Mike Figgis, que se estrenará en la Mostra de Venecia.

El equipo médico del hospital romano espera que, siempre y cuando la evolución de la salud del director sea favorable, darle el alta en tan solo unos días.