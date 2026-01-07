Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El entorno de Sara Carbonero envía un mensaje de calma después de que la periodista fuera operada de urgencia
El entorno de Sara Carbonero envía un mensaje de calma después de que la periodista fuera operada de urgencia

La periodista fue intervenida en Lanzarote, donde estaba celebrando el Año Nuevo. 

Sara Carbonero, en una galla de Elle en noviembre de 2025
Sara Carbonero, en una galla de Elle en noviembre de 2025

El entorno de Sara Carbonero ha enviado a través de la revista ¡Hola! un mensaje de calma sobre el estado de salud de la periodista. La presentadora fue operada de urgencia el pasado 2 de enero después de encontrarse indispuesta y acudir al Hospital de Lanzarote, donde estaba pasando unos días con su pareja y amigos.  

Después de evaluar su situación, los médicos decidieron intervenir quirúrgicamente y, actualmente, tal y como ha confirmado la revista, Carbonero se recupera favorablemente en la Unidad de Cuidados Intensivos del centro hospitalario. 

No han trascendido los motivos que han provocado el ingreso de la periodista ni su operación, pero su entorno ha asegurado a ¡Hola! que "no está grave", pidiendo prudencia y calma para "evitar especulaciones" sobre su estado de salud. Carbonero fue diagnosticada de un cáncer de ovario en 2019, un momento que rememoró en octubre de 2024 en su discurso en la gala ELLExHOPE esperando ayudar a personas que estaban atravesando lo mismo que ella. 

"Se está recuperando. Todo está tranquilo", han recalcado desde el círculo cercano de la periodista a la revista, para desmentir las informaciones que apuntaban a una supuesta gravedad en el estado de salud de Carbonero. 

El apoyo de Jota Cabrera, su pareja, e Isabel Jiménez

Antes de su ingreso, la periodista estaba celebrando el Fin de Año en Lanzarote, dejando constancia en su perfil de Instagram de los momentos compartidos con su pareja, Jota Cabrera, y sus amigos, entre los que no faltaba su inseparable Isabel Jiménez. La presentadora de Informativos Telecinco ha sido un apoyo fundamental para Carbonero durante todos sus problemas de salud

"Las últimas horas de 2025 y las primera de 2026 no han podido ser mejores. Baño en el mar, la isla más bonita y una compañía de lujo", escribió Carbonero junto al carrusel de fotos. 

A pesar de estar menos presente en redes sociales, la periodista quiso aprovechar la ocasión para desear un buen año a todos sus seguidores. "Desde hace unos años, mi deseo siempre es el mismo. Mucha salud y mucho amor para todos. Que este año traiga sonrisas, disfrute y muchos ratos de esos bonitos que nuestra alma necesita vivir", comentó. 

"Buena música, ilusión, ganas y coraje para poder enfrentar los obstáculos que nos ponga la vida y actitud, siempre actitud. Que ya pasó uno más. Y aquí seguimos", añadió Carbonero. 

