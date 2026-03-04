Un camionero se deja guiar por el GPS y su camión acaba atascado en la casa: no es la primera vez que ocurre en esta zona

El GPS se ha convertido en un copiloto casi infalible para millones de conductores, especialmente para quienes recorren a diario carreteras que no conocen. Sin embargo, por muy avanzada que sea la tecnología, ninguna pantalla sustituye al criterio, la experiencia y lo que los propios ojos advierten al volante. Cuando la ruta sugerida no encaja con la realidad del asfalto, conviene detenerse, observar y decidir.

Algo así fue lo que faltó en el último incidente ocurrido en Dachrieden, en el distrito de Unstrut-Hainich-Kreis, donde un camión terminó atascado en plena calle tras seguir al pie de la letra las indicaciones del navegador, sin darse cuenta a tiempo que el tramo por el que avanzaba era demasiado estrecho para un vehículo de grandes dimensiones. Lo que parecía una ruta sin complicaciones acabó convirtiéndose en varias horas de cortes de tráfico.

Según el informe de la policía, recogido por MDR.DE, el vehículo quedó inmovilizado en un tramo que el conductor no pudo evaluar como demasiado estrecho para el tamaño del camión. Cabe destacar que ni él ni terceros resultaron heridos. Para retirar el vehículo fue necesario movilizar un servicio de remolque y cortar la circulación entre Dachrieden y Kaisershagen durante aproximadamente dos horas.

Un problema persistente

Las autoridades locales subrayaron que este no es un incidente aislado. En días previos ya se registró un episodio similar en el mismo pueblo, cuando otro camión quedó encallado al maniobrar y llegó a rozar la fachada de una vivienda. Se advierte además que en el punto donde se produjo el atasco no existen señales específicas que informen de la estrechez del camino, una circunstancia que sigue generando situaciones de riesgo.

En áreas rurales como esta, las rutas alternativas que marcan los navegadores para evitar obras o retenciones a veces conducen a vías secundarias con limitaciones de calzada y giro que no son evidentes para conductores de vehículos pesados. Por ello, es importante no solo seguir el GPS, sino también las indicaciones de señalización para vehículos pesados y, cuando sea posible, comprobar el itinerario en mapas antes de entrar en tramos estrechos.

La incidencia obligó a los equipos de emergencia y al servicio de grúas a trabajar con cautela para liberar el camión sin causar daños estructurales en las viviendas próximas ni en la calzada. Una vez completadas las maniobras, la vía fue reabierta y el tráfico restablecido. La policía ha recordado a las empresas de transporte y a los conductores la importancia de la planificación de rutas y de prestar atención a las restricciones locales. Así como no descarta medidas para señalizar mejor los puntos conflictivos si los problemas persisten.