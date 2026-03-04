Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un camionero se deja guiar por el GPS y su camión acaba atascado en la casa: no es la primera vez que ocurre en esta zona
Sociedad
Sociedad

Un camionero se deja guiar por el GPS y su camión acaba atascado en la casa: no es la primera vez que ocurre en esta zona

Ningún navegador debe sustituir la señalización del lugar.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un camión en la autopista durante una fuerte lluvia siguiendo el GPS y un mapa de carreteras
Un camión en la autopista siguiendo las indicaciones del GPS y un mapa de carreteras.Getty Images

El GPS se ha convertido en un copiloto casi infalible para millones de conductores, especialmente para quienes recorren a diario carreteras que no conocen. Sin embargo, por muy avanzada que sea la tecnología, ninguna pantalla sustituye al criterio, la experiencia y lo que los propios ojos advierten al volante. Cuando la ruta sugerida no encaja con la realidad del asfalto, conviene detenerse, observar y decidir.

Algo así fue lo que faltó en el último incidente ocurrido en Dachrieden, en el distrito de Unstrut-Hainich-Kreis, donde un camión terminó atascado en plena calle tras seguir al pie de la letra las indicaciones del navegador, sin darse cuenta a tiempo que el tramo por el que avanzaba era demasiado estrecho para un vehículo de grandes dimensiones. Lo que parecía una ruta sin complicaciones acabó convirtiéndose en varias horas de cortes de tráfico.

Según el informe de la policía, recogido por MDR.DE, el vehículo quedó inmovilizado en un tramo que el conductor no pudo evaluar como demasiado estrecho para el tamaño del camión. Cabe destacar que ni él ni terceros resultaron heridos. Para retirar el vehículo fue necesario movilizar un servicio de remolque y cortar la circulación entre Dachrieden y Kaisershagen durante aproximadamente dos horas.

Un problema persistente

Las autoridades locales subrayaron que este no es un incidente aislado. En días previos ya se registró un episodio similar en el mismo pueblo, cuando otro camión quedó encallado al maniobrar y llegó a rozar la fachada de una vivienda. Se advierte además que en el punto donde se produjo el atasco no existen señales específicas que informen de la estrechez del camino, una circunstancia que sigue generando situaciones de riesgo.

En áreas rurales como esta, las rutas alternativas que marcan los navegadores para evitar obras o retenciones a veces conducen a vías secundarias con limitaciones de calzada y giro que no son evidentes para conductores de vehículos pesados. Por ello, es importante no solo seguir el GPS, sino también las indicaciones de señalización para vehículos pesados y, cuando sea posible, comprobar el itinerario en mapas antes de entrar en tramos estrechos.

La incidencia obligó a los equipos de emergencia y al servicio de grúas a trabajar con cautela para liberar el camión sin causar daños estructurales en las viviendas próximas ni en la calzada. Una vez completadas las maniobras, la vía fue reabierta y el tráfico restablecido. La policía ha recordado a las empresas de transporte y a los conductores la importancia de la planificación de rutas y de prestar atención a las restricciones locales. Así como no descarta medidas para señalizar mejor los puntos conflictivos si los problemas persisten.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Sociedad