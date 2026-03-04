IlloJuan responde con claridad a si se iría a vivir a Andorra para pagar menos impuestos
El popular streamer malagueño IlloJuan ha opinado durante un directo en su canal sobre el tema de actualidad de que muchos creadores de contenido se van a Andorra para evitar pagar los impuestos que hay en España y poder ahorrarse dinero tributando en el país pirinaico.
IlloJuan ha confirmado que él nunca lo ha planteado hacerlo: "Nunca. Soy una persona que soy muy de mi gente, de mi familia, amigos, etc. Me encanta bajarme al bar a desayunar y me gusta el estilo de vida que tengo en Málaga, por como soy yo, siento que no sería feliz allí y estaría amargadísimo".
"No me puedo llevar a mi gente para allá porque tiene trabajo, aspiraciones y no puedes arrastrar a la gente y es que me encanta estar aquí. Me encanta ver a mis padres hacerse mayores, aunque suene raro, ver a mi hermana, a mis colegas...", ha añadido.
El creador de contenido andaluz ha destacado que en Málaga tiene "todo disponible" y que puede ir donde quiera. También ha hablado del aeropuerto de Málaga porque "tiene muchísimas conexiones para viajar".
"Tengo mucha suerte, soy un privilegiado y tengo una buena vida. Para mí, irme sería encerrarme en mi casa y amargarme, pero ya que cada uno con su dinero y con su vida haga lo que quiera. A mí no me importa, pero yo personalmente soy muy feliz aquí y mi bienestar social aquí está por encima del económico", ha insistido IlloJuan.
¿El dinero da soledad?
El andaluz también ha sido preguntado por si el dinero da mucha soledad. "Supongo que sí, pero depende de tu personalidad. Te puede aislar de la gente que quieres si dejas de salir, de hacer cosas por el dinero o por la fama, que tengas miedo de ir a ciertos sitios, que te prives de cosas", ha explicado.
IlloJuan ha contado que "hay creadores de contenido que no va ni a comprar por el miedo de que le vean chavales", por lo que, ha proseguido, "hay mucha gente que se va encerrando en casa y deja de tener una vida normal y si sale es para ir a ciertos sitios, eventos, etc".
"Me parece una chorrada, a mí me gusta ir a comprar, quedar con el Jairo e irme al paseo marítimo, etc. Si estuviera aquí aislado ocho horas todos los días sin salir estaría loco de la cabeza", ha sentenciado.