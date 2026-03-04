Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
IlloJuan responde con claridad a si se iría a vivir a Andorra para pagar menos impuestos
Virales
Virales

IlloJuan responde con claridad a si se iría a vivir a Andorra para pagar menos impuestos 

"Tengo mucha suerte, soy un privilegiado y tengo una buena vida". 

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
IlloJuan en su canal de Twitch.
IlloJuan en su canal de Twitch.IlloJuan

El popular streamer malagueño IlloJuan ha opinado durante un directo en su canal sobre el tema de actualidad de que muchos creadores de contenido se van a Andorra para evitar pagar los impuestos que hay en España y poder ahorrarse dinero tributando en el país pirinaico.

IlloJuan ha confirmado que él nunca lo ha planteado hacerlo: "Nunca. Soy una persona que soy muy de mi gente, de mi familia, amigos, etc. Me encanta bajarme al bar a desayunar y me gusta el estilo de vida que tengo en Málaga, por como soy yo, siento que no sería feliz allí y estaría amargadísimo". 

"No me puedo llevar a mi gente para allá porque tiene trabajo, aspiraciones y no puedes arrastrar a la gente y es que me encanta estar aquí. Me encanta ver a mis padres hacerse mayores, aunque suene raro, ver a mi hermana, a mis colegas...", ha añadido.

El creador de contenido andaluz ha destacado que en Málaga tiene "todo disponible" y que puede ir donde quiera. También ha hablado del aeropuerto de Málaga porque "tiene muchísimas conexiones para viajar".

"Tengo mucha suerte, soy un privilegiado y tengo una buena vida. Para mí, irme sería encerrarme en mi casa y amargarme, pero ya que cada uno con su dinero y con su vida haga lo que quiera. A mí no me importa, pero yo personalmente soy muy feliz aquí y mi bienestar social aquí está por encima del económico", ha insistido IlloJuan.

¿El dinero da soledad?

El andaluz también ha sido preguntado por si el dinero da mucha soledad. "Supongo que sí, pero depende de tu personalidad. Te puede aislar de la gente que quieres si dejas de salir, de hacer cosas por el dinero o por la fama, que tengas miedo de ir a ciertos sitios, que te prives de cosas", ha explicado. 

IlloJuan ha contado que "hay creadores de contenido que no va ni a comprar por el miedo de que le vean chavales", por lo que, ha proseguido, "hay mucha gente que se va encerrando en casa y deja de tener una vida normal y si sale es para ir a ciertos sitios, eventos, etc". 

"Me parece una chorrada, a mí me gusta ir a comprar, quedar con el Jairo e irme al paseo marítimo, etc. Si estuviera aquí aislado ocho horas todos los días sin salir estaría loco de la cabeza", ha sentenciado.

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Virales