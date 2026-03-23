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El gesto de acercamiento de Amaia Montero con Cayetana Guillén Cuervo tras la muerte de su madre
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El gesto de acercamiento de Amaia Montero con Cayetana Guillén Cuervo tras la muerte de su madre

Tras la "filtración" por parte de la actriz de una noticia de la líder de La Oreja de Van Gogh, la relación entre ambas se había enfriado.

Marina Prats
Marina Prats
Cayetana Guillén Cuervo y Amaia Montero, en dos imágenes de archivo.
Cayetana Guillén Cuervo y Amaia Montero, en dos imágenes de archivo.Getty Images

Para bien o para mal, el distanciamiento entre Amaia Montero y Cayetana Guillén Cuervo fue una de las noticias que más se comentaron el pasado 2025. Todo, a raíz de que la actriz filtrase una información, supuestamente exclusiva, del regreso de Montero con La Oreja de Van Gogh en la alfombra roja de los premios Talía.

“Lo sabía desde hace mucho, pero ella me pidió que no lo dijera a nadie. Le prometí y no lo dije ni en casa. Me dijo: 'Por favor, por mi ahijado', que ya sabéis que es la madrina de mi hijo Leo. Y no se lo conté a nadie, a nadie", dijo entonces la actriz, una de las personas más cercanas a Montero, y quiso también agradecer "el amor que todo el mundo le tiene" a su amiga tras su amplia carrera musical.

Sus palabras, que entonces tenían lugar en una oleada de rumores sobre el regreso de la exvocalista del conjunto donostiarra tras la atropellada salida de Leire Martínez, generaron todo un revuelo en redes sociales. Y también el desencuentro con su querida amiga, que dejó de seguirla en Instagram.

Guillén Cuervo se vio obligada entonces a emitir un comunicado pidiendo disculpas sobre sus palabras. “Desde la emoción, el amor y la admiración profunda que siento por ella respondí ilusionada recordando una conversación entre amigas en la que expresó con cariño su deseo de volver a la música, pidiéndome que no trascendiera", explicó entonces.

"Mi respuesta a la prensa fue desde la inocencia, la ilusión y el amor que siento por ella. Lamento profundamente que mis palabras hayan provocado toda esta situación. Me siento muy triste por lo ocurrido y pido disculpas de todo corazón", añadió.

Pasados los meses, los rumores resultaron ser ciertos y el pasado mes de octubre se confirmó la noticia de que Montero volvía a ser la vocalista de La Oreja de Van Gogh para una nueva gira y una serie de nuevas canciones del grupo. No obstante, Montero no volvió a seguir a Guillén Cuervo en redes sociales.

No ha sido hasta esta semana, una semana después del fallecimiento de la actriz Gemma Cuervo a los 91 años, madre de Cayetana, que la cantante no ha vuelto a darle al botón de "seguir" de Instagram de la cuenta de la que fuera su querida amiga.

Por el momento, ninguna ha vuelto a pronunciarse sobre su relación de amistad, ya que Guillén Cuervo ha dedicado sus últimas palabras públicamente a agradecer el cariño que ha mostrado el público tras la muerte de su madre. "Queremos agradecer a instituciones, medios de comunicación, amigos, redes sociales y tanta y tanta gente maravillosa, el respeto y cariño mostrados ante el fallecimiento de nuestra madre y abuela, la actriz Gemma Cuervo. Gracias de corazón", escribió en un comunicado familiar.

Marina Prats
Marina Prats
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Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

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