El gesto de acercamiento de Amaia Montero con Cayetana Guillén Cuervo tras la muerte de su madre

Para bien o para mal, el distanciamiento entre Amaia Montero y Cayetana Guillén Cuervo fue una de las noticias que más se comentaron el pasado 2025. Todo, a raíz de que la actriz filtrase una información, supuestamente exclusiva, del regreso de Montero con La Oreja de Van Gogh en la alfombra roja de los premios Talía.

“Lo sabía desde hace mucho, pero ella me pidió que no lo dijera a nadie. Le prometí y no lo dije ni en casa. Me dijo: 'Por favor, por mi ahijado', que ya sabéis que es la madrina de mi hijo Leo. Y no se lo conté a nadie, a nadie", dijo entonces la actriz, una de las personas más cercanas a Montero, y quiso también agradecer "el amor que todo el mundo le tiene" a su amiga tras su amplia carrera musical.

Sus palabras, que entonces tenían lugar en una oleada de rumores sobre el regreso de la exvocalista del conjunto donostiarra tras la atropellada salida de Leire Martínez, generaron todo un revuelo en redes sociales. Y también el desencuentro con su querida amiga, que dejó de seguirla en Instagram.

Guillén Cuervo se vio obligada entonces a emitir un comunicado pidiendo disculpas sobre sus palabras. “Desde la emoción, el amor y la admiración profunda que siento por ella respondí ilusionada recordando una conversación entre amigas en la que expresó con cariño su deseo de volver a la música, pidiéndome que no trascendiera", explicó entonces.

"Mi respuesta a la prensa fue desde la inocencia, la ilusión y el amor que siento por ella. Lamento profundamente que mis palabras hayan provocado toda esta situación. Me siento muy triste por lo ocurrido y pido disculpas de todo corazón", añadió.

Pasados los meses, los rumores resultaron ser ciertos y el pasado mes de octubre se confirmó la noticia de que Montero volvía a ser la vocalista de La Oreja de Van Gogh para una nueva gira y una serie de nuevas canciones del grupo. No obstante, Montero no volvió a seguir a Guillén Cuervo en redes sociales.

No ha sido hasta esta semana, una semana después del fallecimiento de la actriz Gemma Cuervo a los 91 años, madre de Cayetana, que la cantante no ha vuelto a darle al botón de "seguir" de Instagram de la cuenta de la que fuera su querida amiga.

Por el momento, ninguna ha vuelto a pronunciarse sobre su relación de amistad, ya que Guillén Cuervo ha dedicado sus últimas palabras públicamente a agradecer el cariño que ha mostrado el público tras la muerte de su madre. "Queremos agradecer a instituciones, medios de comunicación, amigos, redes sociales y tanta y tanta gente maravillosa, el respeto y cariño mostrados ante el fallecimiento de nuestra madre y abuela, la actriz Gemma Cuervo. Gracias de corazón", escribió en un comunicado familiar.