Cayetana Guillén Cuervo, obligada a pedir perdón por lo que dijo de Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh

Tan solo unas horas después de revolucionar las redes y avivar la ilusión de miles de fans, la actriz Cayetana Guillén Cuervo ha tenido que rectificar públicamente unas declaraciones que no le correspondía hacer. Durante la fiesta de los nominados a los Premios Talía, celebrada en Madrid, aseguró ante las cámaras que Amaia Montero volvería a La Oreja de Van Gogh tras la salida de Leire Martínez.

Guillén Cuervo, una de las personas más cercanas a la cantante, habló emocionada sobre el supuesto regreso de Amaia: “Lo sabía desde hace mucho, pero ella me pidió que no lo dijera a nadie. Le prometí y no lo dije ni en casa”, contó en la alfombra roja. La actriz incluso confesó que rompió a llorar al teléfono cuando Montero le dio la noticia, y aseguró que la artista está “muy agradecida al amor que todo el mundo le tiene”.

A raíz del revuelo, Cayetana ha publicado un comunicado en su cuenta de Instagram para dar marcha atrás. “Desde la emoción, el amor y la admiración profunda que siento por ella respondí ilusionada recordando una conversación entre amigas en la que expresó con cariño su deseo de volver a la música, pidiéndome que no trascendiera”, ha explicado. También ha reconocido que no le correspondía hacer pública esa información: “Mi respuesta a la prensa fue desde la inocencia, la ilusión y el amor que siento por ella. Lamento profundamente que mis palabras hayan provocado toda esta situación. Me siento muy triste por lo ocurrido y pido disculpas de todo corazón”.

Los Talía calientan motores



El incómodo momento de Guillén Cuervo ha coincidido con la celebración de la tradicional fiesta de nominados de los Premios Talía, cuya gala se celebrará el próximo 12 de mayo en Madrid. Esta tercera edición ya ha revelado a sus finalistas y al primer gran premiado del año: el actor Antonio Banderas, que recibirá el Premio Talía de Honor.

La Academia de las Artes Escénicas de España ha querido reconocer su “entrega absoluta y generosidad infinita” con el teatro, en especial por su trabajo al frente del Teatro del Soho CaixaBank, con el que ha situado a Málaga en el centro del mapa cultural del país. Así lo ha expresado la presidenta de la institución, la propia Cayetana Guillén Cuervo, en un comunicado.

En cuanto al resto de nominaciones, entre las obras que compiten a Mejor Espectáculo de Teatro están Luces de Bohemia, 1936 y Vania x Vania. En el apartado interpretativo, destacan Aitana Sánchez-Gijón (La madre), Toni Acosta (Una madre de película) y Aitziber Garmendia (Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?), mientras que en el cuadro masculino optan Ginés García Millán, José Sacristán y Juan Vinuesa.

También figuran nombres como José Troncoso, David Lorente y Antonio Durán ‘Morris’ en las categorías de reparto. En dirección de escena han sido nominados Andrés Lima (1936), Marcos Morau (Afanador) y Javier Hernández-Simón (Los lunes al sol), y en autoría destacan las firmas de 1936, Burro y Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?