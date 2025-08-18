El gesto de Brooklyn Beckham que deja clara la relación con sus padres en pleno cisma familiar 

La crisis familiar entre David y Victoria Beckham y su hijo mayor, Brooklyn, no tiene expectativas de solucionarse a corto plazo. La tensa relación del primogénito del célebre matrimonio británico con sus padres es evidente desde hace meses y sus acciones dejan claro que tampoco busca esconder el cisma que atraviesa la familia.

Los rumores de tensión en la familia al parecer comenzaron cuando la mujer de Brooklyn, Nicola Peltz, hijo varios desplantes a su suegra, negándose, por ejemplo, a lucir los vestidos de su marca. En un principio, la familia intentó acallar las especulaciones, pero las ausencias de la pareja, que se casó en 2022, en las celebraciones familiares fueron cada vez más notables.

Especialmente llamativa fue la de la fiesta de cumpleaños de David Beckham, a la que Brooklyn y su mujer no acudieron. Según las fuentes cercanas a la familia, los Beckham están preocupados y tristes por la ruptura en la familia y desean una reconciliación con su hijo mayor.

Sin embargo, esa reconciliación no parece que vaya a llegar pronto, tal y como demuestra la renovación de los votos de Beckham y Peltz. Tres años después de casarse, la pareja organizó una ceremonia hace dos semanas para volver a profesarse su amor en la que no estuvieron ni sus padres ni sus tres hermanos, Romeo, Cruz y Harper.

La pareja dejó constancia en sus redes sociales de la ceremonia y dio a People algunos detalles de cómo había sido el evento, para el que Peltz se enfundó el que había sido el vestido de novia de su madre.

Ahora, dos semanas después de la celebración, el Mirror ha hablado con una fuente cercana a la pareja que ha dado más detalles sobre la ceremonia que revelan un nuevo desplante de Brooklyn Beckham a sus padres.

Tal y como revela al tabloide este fuente, Beckham hizo un discurso en el que "habló con emoción" no solo de su mujer, sino de su familia política, sin hacer una sola mención a sus padres y hermanos. "Habló desde el corazón, y en el centro de su corazón está Nicola, a quien ama profundamente, pero también la familia Peltz, que realmente se ha mantenido a su lado. Quería reconocerlos a todos y estaba decidido a hacerles justicia a todos", explicó la fuente.

Según el Mirror, Brooklyn Beckham quería hacer un "sincero homenaje" a su familia política que, los amigos de David y Victoria consideran preocupante por ser una muestra más de la actitud de su hijo mayor. El círculo cercano al exfutbolista y a la diseñadora asegura que Brooklyn está actuando "de forma totalmente fuera de lo normal" y que no solo se ha separado de su familia, sino también de sus amigos.