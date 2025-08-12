Crece el drama de los Beckham: Brooklyn y Nicola Peltz renuevan sus votos, no invitan a David y Victoria y les lanzan un dardo

Durante años, los Beckham vendieron una imagen de familia perfecta. Superados ciertos escándalos y problemas en el matrimonio, ambos eran felices, tenían éxito en sus respectivas carreras y habían formado una familia de postal con sus cuatro hijos. Todos parecían llevarse bien, todo era armonía, felicidad y alegría, pero resultó que no.

Un día apareció Nicola Peltz en la vida de Brooklyn Beckham, hijo mayor de David y Victoria. Se enamoraron y no tardaron en casarse. En abril de 2022, el primogénito de los Beckham se casó con la millonaria estadounidense, y ahí empezaron los problemas. Se dijo que la novia molestó a su suegra al preferir casarse de Valentino en lugar de con un vestido de Victoria Beckham, y desde entonces solo ha habido conflictos. Si bien ambas partes trataron de rebajar tensiones, las cosas han ido a peor. Brooklyn es un Peltz más y se ha ido alejando de su familia. Y para muestra, ya no solo la ausencia en el 50 cumpleaños de David Beckham, que también, sino lo ocurrido en verano de 2025.

David y Victoria Beckham han disfrutado de unas lujosas y divertidas vacaciones en la Costa Azul, donde se alojan en un yate. Con ellos han estado Romeo, Cruz y Harper Seven, tres de sus hijos. Lejos, muy lejos de allí se encontraba Brooklyn Beckham, al que ni se le ha pasado por la cabeza veranear con sus padres y sus hermanos. Pero hubo más, porque una cosa es que no ir de vacaciones con la familia, algo que depende ya de cada clan, y otra es celebrar un gran acontecimiento y no invitar a nadie.

Los Beckham se enteraron por la prensa

El 2 de agosto de 2025, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz celebraron la renovación de sus votos, una fiesta que se suele hacer cumplen 25 o 50 años de casados, pero que ellos quisieron llevar a cabo después de poco más de 3 años de matrimonio. Para ello organizaron una gran fiesta en la residencia que el rico padre de ella, Nelson Peltz, tiene en Bedford, en el condado de Westchester, Estados Unidos. Allí se dieron cita nada más y nada menos que unos 200 invitados entre familiares y amigos, donde destacaron por su presencia el actor Adrien Brody y la diseñadora Georgina Champan, y brillaron por su ausencia los Beckham.

No invitaron ni a los padres, ni a los hermanos, ni a los abuelos, ni por supuesto a tíos, primos y demás familia de Brooklyn Beckham. Además, viendo las fotos que la pareja publicó en las redes sociales semana y media después del enlace, hay dardos para David y Victoria, pero sobre todo para la diseñadora.

Por un lado, el encargado de oficiar la ceremonia fue el padre de ella, Nelson Peltz, un cierto desaire al progenitor de Brooklyn. Pero peor fue el gesto hacia Victoria Beckham. Todavía resuena la polémica del vestido de novia que Nicola Peltz rechazó de la marca de su suegra. Pero ahora que ha renovado sus votos, ha tirado de fondo de armario, bueno, no del suyo, y tomó prestado el traje de novia de su madre, Claudia Heffner Peltz. Se trata de un vestido color crema con manga abullonada y unas rosas bordadas. Los diseños de su suegra, ni verlos.

Así que los Peltz fueron muy felices y comieron perdices, mientras que los Beckham han pasado la pena en sus fabulosas y lujosas vacaciones. Eso sí, con la pena de no haber sido invitados por su hijo, con los desaires que han visto y con el dolor de haberse enterado de todo por la prensa. La cosa no pinta demasiado bien para los Beckham.