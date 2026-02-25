El juicio contra Marius Borg Høiby: su defensa de Haakon y Mette-Marit, las agresiones que sí admite y el misterio de su hijo secreto

Mientras Harald de Noruega está ingresado en el hospital en Tenerife y Mette-Marit sigue en caída libre en las estadísticas por las revelaciones de los archivos de Epstein, el juicio contra Marius Borg Høiby sigue adelante.

Uno de los 38 cargos de los que se le acusa es de abuso en relaciones cercanas. La parte ofendida es Nora Haukland, una celebrity noruega con la que el hijo de Mette-Marit salió entre 2022 y 2023. La joven declaró en el proceso y ofreció detalles sobre lo que vivió con el acusado.

Høiby ha negado las afirmaciones de su exnovia, pero ha reconocido que tiene problemas de ira, que le ocurre desde pequeño y que ha intentado ponerle remedio. Además, ha manifestado al fiscal, Sturla Henriksbø, que no va a responder a preguntas sobre su familia en público, y que si lo hace será a puerta cerrada.

Boceto de Marius Borg Høiby y sus abogados en el juicio contra él por 38 delitos GTRES

Esto sucedió después de que el fiscal le preguntara si el hecho de que pidiera a Nora Haukland que cambiara su imagen fue por la preocupación que pudiera generar a la familia real o por sus propios celos.

En cuanto a lo que ocurrió en un baño durante una visita a Alta, donde la expareja discutió al enterarse ella de que él se había gastado dinero en Onlyfans, ella le acusa de haberle golpeado, mientras que Marius reconoce que solo hubo gritos entre ambos.

Como recoge la prensa noruega, Nora Haukland registró la pelea en audio, por lo que se puede escuchar que el hijo de Mette-Marit se refiere a ella como "maldita mentirosa, maldita puta, maldita escoria, mentirosa, maldita puta, la peor persona que he conocido".

El fiscal Sturla Henriksbø en el inicio del juicio contra Marius Borg Høiby en Oslo EFE

"El abuso verbal ha sido en ambos sentidos y a mí también me ha dolido mucho", expresó Marius, que admitió también que rompió dos o tres móviles durante sus discusiones con su exnovia. "Sé que lo estoy haciendo y después me arrepiento muchísimo. Es una tontería. Cuesta dinero".

Asimismo, ha explicado que pudo haber agarrado a Haukland en situaciones en las que ella supuestamente le quitó el móvil, pero rechaza que le hubiera hecho daño, aunque señala que alguna vez ambos se agredieron mutuamente con bofetadas. Lo que dice que nunca hizo fue intentar estrangularla, tal y como declaró Nora.

Por otro lado, asegura que ambos tenían compartida su geolocalización y que él de vez en cuando revisaba dónde se encontraba ella.

Marius dice que Haakon y Mette-Marit siempre le han ayudado

Marius, que no deseaba dar detalles sobre su familia, sí saltó a defenderles ante lo que dijo Nora Haukland sobre que tras la ruptura advirtió a Haakon y Mette-Marit sobre el comportamiento y el estado de su hijo, pero que no hicieron nada.

Esto enfadó particularmente al acusado, que calificó la explicación de Haukland de absurda y de un intento de hacerles daño y conseguir atención. "Siempre han sido amables y me han ayudado. Me siento enojado y frustrado por lo que ha dicho de nosotros y nuestra vida en común", añadió entre lágrimas.

El príncipe Hakoon de Noruega y Marius Borg en una imagen de archivo Getty Images

En lo que sí da la razón a su ex es en que entendía que ella se sintiera aislada cuando se mudaron a Skaugum. Se trata del recinto en el que se encuentra la residencia de la familia del príncipe heredero. En sus terrenos se encuentra una casa que Haakon y Mette-Marit prestaron gratis a Marius para que viviera allí con su entonces novia.

Asegura que no es cierto que se mudaran a Skaugum "porque estaba más lejos de las tentaciones”, sino que el contrato de alquiler de ella en Oslo terminó y podían vivir gratis en los terrenos de la familia real. Asegura que ella tenía acceso a un coche, pero que comprende que no es lo mismo estar allí que en la capital, donde sales y te encuentras con amigos.

¿Ha hecho Marius abuela a Mette-Marit de Noruega?

Por otro lado, en otro momento del juicio se ha conocido un detalle completamente inesperado. Una testigo declaró en el Tribunal de Oslo que Marius Borg Høiby le había dicho que tenía un hijo. Se trata de la amiga de una de las presuntas víctimas del hijo de Mette-Marit. En concreto la mujer a la que Marius habría violado en un hotel de Grønland, Oslo, en noviembre de 2024. Él niega los cargos.

Si bien esta testigo no estuvo en la fiesta en el hotel, sí vio a la mujer presuntamente violada al día siguiente y ella le habló de Marius: "Le contó cosas sobre cómo había tenido una infancia difícil y le habló de su hijo y le mostró fotos de él, y cosas que le dieron confianza".

Mette-Marit de Noruega y su hijo Marius Borg Høiby en Trondheim. Julian Parker

¿Entonces Høiby tiene un hijo? No está tan claro. Ni la mujer agredida ni su amiga han querido ofrecer declaraciones a la prensa al margen de la declaración en sede judicial. Por su parte, VG no puede confirmar si Mette-Marit ya es abuela, pero cuando interrogaron a Marius en septiembre de 2024 negó que fuera padre.

Por otro lado, la casa real noruega no va a dar información. Ante las preguntas de VG, el contacto de prensa del palacio real de Oslo, Sara Svanemyr, dijo: "Gracias por su consulta. No hablamos en nombre de Marius Borg Høiby. Remitimos a sus abogados".

Y sus abogados comentaron que "esta información es desconocida para nosotros y queremos advertir contra la difusión de tales rumores. No puedes negar algo de lo que no sabes nada". Pues eso, que lo del hijo de Marius de momento es un misterio.