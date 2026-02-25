Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Comunicado sobre el estado de salud de Harald de Noruega, ingresado en Tenerife: así se encuentra y esto es lo que le pasa realmente
Comunicado sobre el estado de salud de Harald de Noruega, ingresado en Tenerife: así se encuentra y esto es lo que le pasa realmente

La casa real noruega ha emitido una nota firmada por el médico personal del monarca, que viajó a Canarias para prestar apoyo a los sanitarios que le atienden.

Guillermo Álvarez Corrales
Harald de Noruega en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 de Milano Cortina
Harald de Noruega en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 de Milano CortinaANP/Shutterstock

La familia real noruega no gana para disgustos. Por si no tuvieran bastante, la salud del rey Harald le ha vuelto a dar un susto mientras se encontraba en sus tradicionales vacaciones de invierno con la reina Sonia. Tras su paso por los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026 y cumplir con una serie de actos en Noruega, los reyes viajaron por segundo año consecutivo a Canarias para pasar tres semanas de asueto al calor del archipiélago.

Pero el sueño se convirtió en pesadilla a medio viaje cuando Harald V enfermó y tuvo que ser ingresado en el Hospital Universitario Hospiten Sur de Tenerife en la tarde del martes 24 de febrero para recibir tratamiento por una infección y deshidratación. El 21 de febrero había cumplido 89 años.

  El rey Harald V de Noruega.Europa Press / Felix Kstle/dpa

La preocupación inicial se rebajó al confirmarse que no estado no era grave. De todos modos, no hay que olvidar que el rey tiene casi 90 años y una salud delicada. Así, se decidió que el médico del jefe del Estado, Bjørn Bendz, viajara a Tenerife para apoyar al equipo sanitario que atiende al real paciente.

Su llegada se produjo este miércoles 25 de febrero. Poco después, y tras haber reconocido a Harald V, la casa real noruega emitió un comunicado en el que se han ofrecido nuevos datos y más detalles sobre cómo se encuentra el monarca.

Bjørn Bendz, médico de Harald de Noruega, a su llegada al hospital de Tenerife en el que está ingresado
  Bjørn Bendz, médico de Harald de Noruega, a su llegada al hospital de Tenerife en el que está ingresadoLeticia Perez

"El estado general del Rey es bueno y está respondiendo bien al tratamiento. La infección se debe a una infección cutánea en una pierna. El Rey permanecerá hospitalizado unos días más en observación y tratamiento".

Posteriormente ha añadido lo que más le preocupa, que es la avanzada edad del paciente: "Cuando ingresan personas de casi 90 años con una infección, es grave. Es importante que tengamos un buen control de la salud del Rey antes de que le den el alta, incluso si su estado es estable". El próximo comunicado se emitirá un día después.

Harald de Noruega, un rey muy querido

Así, Noruega contiene la respiración en uno de los momentos más delicados para la monarquía, con el juicio de Marius Borg en pleno apogeo, con Mette-Marit enferma y hundida por el escándalo de los archivos de Epstein, y con una valoración de la corona de 60 puntos, el dato más bajo que se recuerda

El rey Harald, en la ceremonia de bienvenida a los reyes de Dinamarca, el 14 de mayo de 2024 en Oslo, (Noruega).
  El rey Harald, en la ceremonia de bienvenida a los reyes de Dinamarca, el 14 de mayo de 2024 en Oslo, (Noruega).Per Ole Hagen / Getty Images

Al menos Harald V es querido por un 92 por ciento de la población, tal y como señala una encuesta para NRK, lo que sin duda es una valoración envidiable que otros muchos líderes desearían. El amor de su pueblo seguramente le ayudará a luchar por recuperarse y seguir al frente de una corona que sería mejor que no cambiara todavía de manos.

