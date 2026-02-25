Pitágoras, filósofo y matemático griego: "Mientras los hombres sigan masacrando a sus hermanos los animales, reinará en la tierra la guerra"

Dos turistas posan ante una estatua de Pitágoras en un parque de Roma (Italia).

Pitágoras lo relacionamos más con las matemáticas, con recuerdo bueno o malo, según cada uno, en las clases de 'mates' del colegio, pero también fue un filósofo, como buen sabio griego de la época. Lo que pocos saben es que fue precursor de la defensa de los animales.

"Mientras los hombres sigan masacrando a sus hermanos los animales, reinará en la tierra la guerra". La cita se atribuye a Pitágoras, el pensador griego conocido no solo por el famoso teorema geométrico, sino también por su filosofía moral y espiritual.

Aunque la autenticidad literal de muchas frases atribuidas a Pitágoras es difícil de verificar —sus enseñanzas fueron transmitidas principalmente por discípulos—, la idea encaja plenamente con el pensamiento pitagórico documentado por autores posteriores como Porfirio y Jámblico.

Más allá del teorema

Pitágoras (c. 570-495 a. C.) fundó una escuela filosófica en Crotona, en el sur de Italia. Su comunidad combinaba matemáticas, música, cosmología y normas de vida estrictas.

Uno de los pilares de su doctrina era la metempsicosis, la creencia en la transmigración de las almas. Según esta visión, el alma humana podía reencarnarse en animales y viceversa. De ahí derivaba una postura ética clara: matar animales no era un acto trivial, sino una forma de violencia contra seres que compartían esencia espiritual.

Por eso, los pitagóricos practicaban una forma temprana de vegetarianismo.

Violencia y guerra: una conexión moral

La frase atribuye a la violencia contra los animales una consecuencia mayor: la guerra entre humanos.

En el marco filosófico pitagórico, la violencia no es fragmentaria. Es un hábito moral. Si una sociedad normaliza la destrucción de seres vivos indefensos, esa lógica puede trasladarse a las relaciones humanas.

Esta idea reaparece siglos después en corrientes pacifistas y en pensadores como Tolstói o Gandhi, que vincularon la compasión hacia los animales con la no violencia entre personas.

¿Una frase auténtica?

Cuanto más echamos atrás la vista, sin escritos o bien referenciados más tarde por otros autores, es difícil a veces separar lo veraz de la especulación. Muchos señalan que la redacción exacta puede proceder de fuentes posteriores, especialmente de tradiciones neopitagóricas o cristianas que reinterpretaron su pensamiento.

Sin embargo, los textos antiguos sí documentan que Pitágoras defendía:

La abstención de carne .

. El respeto hacia todos los seres vivos .

. Una ética basada en la armonía universal.

En ese sentido, el mensaje es coherente con su filosofía.

La armonía como principio universal

Para Pitágoras, el universo estaba regido por proporciones numéricas y armonías invisibles. La música, los astros y la vida seguían un orden matemático.

La violencia rompía esa armonía. La idea de que la paz exterior depende de la coherencia moral interior forma parte de esa visión. La guerra no es solo un conflicto político, sino una consecuencia de desequilibrios éticos más profundos.

Vigencia actual

Más de 2.500 años después, la frase sigue citándose en debates sobre derechos animales, sostenibilidad y ética alimentaria.

No es una consigna moderna. Es una reflexión antigua sobre la relación entre poder, violencia y compasión.

La pregunta que deja abierta Pitágoras no es matemática, sino moral: ¿qué tipo de sociedad construimos cuando decidimos qué vidas importan y cuáles no?

