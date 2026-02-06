Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Comunicado de Mette-Marit de Noruega: "Algunos mensajes entre Epstein y yo no representan la persona que quiero ser. Me disculpo con todos por decepcionarlos"
Comunicado de Mette-Marit de Noruega: "Algunos mensajes entre Epstein y yo no representan la persona que quiero ser. Me disculpo con todos por decepcionarlos" 

La casa real noruega ha reaccionado emitiendo un comunicado de la princesa heredera. Quiere dar más explicaciones, pero ahora no puede hacerlo.

Guillermo Álvarez Corrales
Mette-Marit de Noruega
La casa real noruega por fin ha reaccionado. Por si fuera poco el juicio contra Marius Borg, hijo de Mette-Marit, y las continuadas visitas de la pareja heredera e incluso de la princesa Ingrid Alexandra al acusado en un momento en el que deberían mantenerse al margen, se produjo la tormenta perfecta cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló tres millones de archivos de Epstein. En ellos se citaba en mil ocasiones a la princesa heredera de noruega.

Hubo otra disculpa de Mette-Marit, se pudo constatar que había mentido y quedó claro que la relación entre ella y el criminal sexual fue más intensa de lo que se pensaba. Fue criticada por el primer ministro, casi la mitad de los noruegos opinaron que no debería ser reina, y su imagen cayó al fango. Mientras tanto, su hija Ingrid Alexandra, que representa el futuro de la institución, cargó contra la prensa en su cuenta privada de Instagram.

  Fotomontaje de Jeffrey Epstein y la princesa Mette-Marit de Noruega.

Algo había que hacer, y ese algo ha sido un comunicado emitido el viernes 6 de febrero de 2026 por la casa real noruega que incluye más disculpas y aclaraciones de Mette-Marit, que señala que dará más explicaciones en el momento en el que pueda hacerlo. 

"Entendemos las fuertes reacciones que tiene la gente ante lo que ha surgido en los últimos días”, comienza la casa real noruega. "La Princesa Heredera rechaza rotundamente los abusos y actos criminales de Epstein. Lamenta profundamente no haber comprendido a tiempo qué clase de persona era".

Mette-Marit quiere explicarse más adelante

"La Princesa Heredera quiere contar lo sucedido y explicarse con más detalles. No puede hacerlo ahora. La Princesa Heredera se encuentra en una situación muy difícil. Espera que se comprenda que necesita tiempo para recomponerse", afirma también la corte en referencia al shock por las revelaciones y al juicio por su hijo mayor.

Mette-Marit de Noruega en un acto oficial
  Mette-Marit de Noruega en un acto oficialRune Hellestad

Asimismo, se añade una declaración de la propia consorte: "Quisiera expresar mi más profundo pesar por mi amistad con Jeffrey Epstein. Es importante disculparme con todos ustedes por haberlos decepcionado. Algunos mensajes entre Epstein y yo no representan la persona que quiero ser. También me disculpo por la situación en la que he puesto a la Familia Real, especialmente al Rey y a la Reina".

De este modo, lamenta su amistad con el criminal sexual, pide perdón a todo el país, ella misma lamenta la clase de persona que es o que fue, y se disculpa por el daño a la corona, y en especial a sus suegros Harald y Sonia, que siempre le han apoyado y que ven en su vejez que la obra de su vida puede irse al garete por culpa de la mujer de su hijo.

Debe ser sincera y hablar públicamente

¿Hablará más adelante? Debería. No le queda otro remedio. Hay escándalos que pueden guardarse en un armario y la gente se olvidará, pero este no es uno de ellos. Si no, que se lo pregunten al príncipe Andrés. O mejor dicho, al expríncipe. Si la princesa heredera ofreció una conferencia de prensa antes de su boda con Haakon para pedir perdón públicamente por su juventud de excesos, con mayor motivo debe volver a hacerlo ahora que nos encontramos ante un asunto de extrema gravedad.

