A Xavier Sardà le pilla la muerte de Antonio Tejero en directo: su cara cuando se entera lo dice todo
"Es redundante".

Daniel Pueblas Lara
Xavier Sardà en un fotograma de 'Malas lenguas' este miércoles.
El teniente coronel Antonio Tejero, artífice del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, ha fallecido este miércoles 25 de febrero a los 93 años de edad. Su muerte coincide con el día en el que se han desclasificado los documentos del 23-F.

Al presentador y humorista Xavier Sardà la noticia le ha pillado en pleno directo. El programa Malas lenguas, de TVE, ha conectado con él para preguntarle por esta cuestión, y Sardá la ha resumido incidiendo en la casualidad de que haya fallecido justo hoy.

"Parece una redundancia cronológica, vital, existencial", ha dicho visiblemente sorprendido en La 1, para seguidamente despedir a Antonio Tejero con un escueto "adiós". Todo ello sin salir de su asombro por haber vivido un momento televisivo con muy pocos precedentes.

"Me interesa el Tejero vivo"

"Se desclasifican los documentos del 23-F a las 13:00h de la tarde y justo ahora estamos contando la muerte de Tejero", ha dicho Jesús Cintora, presentador del programa de TVE. 

El colaborador y analista Javier Aroca ha tomado la palabra para dar su opinión. Previamente ha trasladado sus condolencias a la familia, pero ha dejado claro que para él su muerte no tiene interés.  

"Me interesa Tejero vivo y sobre todo, sus cómplices y sus jefes. En el mundo en el que se desenvolvía y concretamente, en el mundo de la Guardia Civil, existe el principio jerárquico. Por tanto, nunca me voy a creer que Tejero actuara en soledad", ha defendido Javier Aroca.

Otros colaboradores, como Sarah Santaolalla, también han opinado sobre el fallecimiento del golpista. "Tengo miedo de que mañana salga la derecha diciendo que esto es una cortina de humo y no se crean lo que ha pasado esta tarde", ha afirmado la tertuliana.

"Como son muy dados a esto, igual se piensan que ha sido cosa de Pedro Sánchez", ha ironizado. Seguidamente, ha asegurado que tiene "cero empatía por un golpista" y que le dan pena "sus víctimas y la democracia". 

Daniel Pueblas Lara
