Jeff Bezos llegó a cobrar ayudas sociales públicas: un economista denuncia la "obscenidad" de un sistema hecho para los ultrarricos

Si a Jeff Bezos le va muy bien el año aspira a ser el hombre más rico del mundo. Si la 'crisis' le toca, puede caer hasta el tercer puesto. Pero que es una de las grandes fortunas del planeta no se lo niega nadie al fundador de Amazon y actual propietario de The Washington Post. Su patrimonio a comienzos de 2026 se estima entre los 239.000 y los 259.000 millones de dólares, que al cambio serían entre 220.000 y 240.000 millones de euros.

Lo que no es tan corriente entre la sociedad es saber que el magnate y multimillonario ha estado recibiendo 'prestaciones familiares' por parte del Gobierno de EEUU.

Así lo ha reconocido el economista Gabriel Zucman, autor del libro Impuesto al patrimonio, y especializado en asuntos como la justicia fiscal y la elusión fiscal. En una entrevista al portal alemán de noticias T online se adentra en el curioso caso de Jeff Bezos y sus aún más extrañas ayudas.

Para Zucman, lo más grave es que Bezos ha conseguido reducir tanto el pago de impuestos haciendo ingeniería fiscal que acabó por recibir una asignación por parte del Ejecutivo. "Una barbaridad, una obscenidad", a su juicio.

Pero avisa, porque no es un problema de la potencia norteamericana. El autor de Impuesto al patrimonio aclara que "los investigadores hemos descubierto que el problema es verdaderamente sistémico: se extiende mucho más allá de Jeff Bezos y Elon Musk; en Europa es incluso peor que en EEUU".

Esa estrategia sistémica que siguen los grandes multimillonarios pasa por utilizar holdings, conglomerados empresariales que usan como "arma secreta" y tremendamente popular. A través de ellos, prosigue Zucman, los Bezos y compañía consiguen "proteger sus ingresos del impuesto sobre la renta personal".

Dado que cuadran las cuentas a nivel impositivo y con los dividendos como principal fuente de ingresos, el economista añade que se trata de una "forma de evasión fiscal" que en absoluto se compensa con un mayor pago del impuesto de sociedades.