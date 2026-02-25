Un soldado ucraniano habla sin tapujos desde el frente: "Las deserciones masivas no son por cobardía"

Los cuatro años de guerra están comenzando a hacer mella en las tropas ucranianas. Rusia tiene entre cuatro y cinco veces más población que Ucrania, lo que hace que mantener el pulso, en lo que se refiere a número de efectivos, sea muy complicado para el país presidido por Volodímir Zelenski.

Kostiantyn Honcharov, periodista del servicio de radiodifusión internacional de origen alemán DW, decidió unirse al ejército ucraniano después de que, en febrero de 2022, Rusia iniciase la invasión militar de territorio ucraniano.

En un artículo publicado en DW por el propio Kostiantyn Honcharov, el soldado ha alertado de que la situación de las fuerzas ucranianas en el frente es muy complicada. Los combatientes están al límite.

"No es solo la lucha en sí la que destruye a la gente. A pesar de todos los debates sobre los avances tecnológicos en la guerra moderna, persisten problemas dentro del ejército, problemas que se han acumulado a lo largo de los años. Y hoy, están empezando a quebrar a los hombres en el frente más rápido que el enemigo", ha advertido el soldado ucraniano.

En ese sentido, Honcharov ha subrayado que "las deserciones masivas en el ejército no se produjeron porque los soldados se volvieran repentinamente cobardes o dejaran de ser patriotas. La razón es que los miembros de las unidades del frente simplemente llegaron al límite de sus fuerzas, tanto física como mentalmente".

"La unidad no se retira a descansar"

El periodista, y ahora combatiente ucraniano, ha asegurado que "la unidad no se retira a descansar. El tiempo en las trincheras se alarga hasta límites inhumanos. Los refuerzos no llegan o no están preparados para lo que les espera".

"A esto le siguen decisiones que parecen tácticas de extinción de incendios. Conductores, cocineros, artilleros de mortero o antiaéreos y soldados de las unidades de suministro son transferidos a la infantería, y se espera que, sin la experiencia necesaria, mantengan el frente. En cambio, también resultan heridos, muertos o desertan, y precisamente lo que se suponía que solucionaría la escasez de infantería solo la agrava", ha añadido Kostiantyn Honcharov.