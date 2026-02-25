Un prestigioso economista desmonta, uno por uno, todos los argumentos de los que dicen que los inmigrantes "nos quitan el trabajo"

Uno de los mantras más repetidos por la ultraderecha es que los inmigrantes vienen a nuestro país para quitarle el trabajo a los españoles. El argumento, por supuesto, no es nuevo y mucho menos original.

Estas ideas han sido defendidas años antes por formaciones políticas de extrema derecha y por personas que simpatizan con los discursos de odio como los que promulga Vox. Sin embargo, los datos están lejos de sostener este extremo.

Para el economista y profesor r universitario en la Complutense José Ignacio Conde Ruiz, los inmigrantes que llegan a España no solo no entorpecen nuestra economía, sino que además la nutren y la potencian.

Así lo ha defendido en el podcast Saldremos mejores, conducido por Inés Hernand y Nerea Pérez de las Heras. "La gente piensa que si un trabajo lo trabaja un inmigrante o una persona mayor, ese trabajo no lo trabaja un joven, y eso en economía le llamamos la falacia de la suma fija de horas trabajadas", ha expuesto este economista.

"Básicamente consiste que si pasa a trabajar más gente, la economía es más grande, produce más y, por lo tanto, contrata más gente", ha proseguido José Ignacio Conde Ruiz.

"¿Qué pasó cuando se incorporó la mujer?"

Y para defender su tesis, el invitado al podcast ha recordado lo qué pasó "cuando se incorporó la mujer al mercado laboral". "La mujer no estaba incorporada al mercado laboral. Si vosotros leéis la prensa de su momento, sobre todo en Estados Unidos, decían: "¿Qué va a pasar con los hombres? Se van a volver todos alcohólicos", ha contado.

"'Ahora que llegan las mujeres, nos van a quitar los trabajos'. Pues no ha pasado nada. Los hombres siguen trabajando con las mismas tasas de empleo, prácticamente, y las mujeres han triplicado su tasa de empleo", ha defendido el economista.

En esta línea, cree que "el problema es que en la economía es más complicada y da mucho más juego que entre el populismo con ideas absolutamente en dirección contraria a lo que están buscando y que prevalecen y que se escuchan y que se dicen".

En esta línea, resume su tesis de la siguiente manera: "En el mundo en el que vivimos ahora mismo es que vale lo mismo que diga una persona que ha estudiado un tema, que uno que se acaba de levantar por la mañana, que no tiene idea de nada y que dice cualquier tontería".