Cuba anuncia la muerte de cuatro tripulantes de una embarcación estadounidense tras un tiroteo

La tensión aumenta. El Ministerio del Interior de Cuba ha anunciado este miércoles la muerte de cuatro tripulantes de una embarcación estadounidense tras un tiroteo con las fuerzas de seguridad cubanas cerca de la costa, en aguas cercanas a la provincia de Villa Clara.

La embarcación, con matrícula del estado de Florida, "se aproximó" a las aguas territoriales cubanas "a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, en el municipio Corralillo". Tras ello, una unidad de las Tropas Guardafronteras de la isla compuesta por cinco personas solicitó una identificación a sus integrantes.

"Desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos que provocaron que el comandante de la embarcación cubana, resultara lesionado", ha detallado en un comunicado, agregando que, en consecuencia, cuatro tripulantes de la lancha murieron y otros seis recibieron asistencia médica tras resultar heridos.

Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer los hechos. "Ante los actuales desafíos, Cuba ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el Estado cubano a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad en la región", ha dicho.