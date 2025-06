El millonario Flavio Briatore desvela cuánto le da de paga a su hijo: "Es muy difícil no malcriarlo"

El empresario Flavio Briatore, de 75 años, se ha despachado a gusto en una entrevista en Corriere della Sera, en la que no sólo habla de Fórmula 1, sino también de negocios, de su pasado y de su vida personal.

Lo hace desde Mónaco, donde reside desde hace 15 años. "Una de las razones por las que lo elegí fue fiscal. Pero yo no vivo aquí para no pagar impuestos, he creado negocios aquí y para crear negocios hay que elegir los países que te den mayor protección fiscal", argumenta.

Acerca de cuál es el mejor piloto de Fórmula 1 de todos los tiempos, admite que no lo sabe porque " teníamos a Schumacher, a Senna, a Alonso...". Ahora el número 1 es definitivamente Max Verstappen", agrega.

El magnate de la F1 también tiene palabras sobre su exmujer, Isabel Gregoraci, de quien dice que es "la madre de Falco", su hijo de 15 años: "Hicimos bien en ponerlo a él por delante cuando rompimos: ya no somos pareja, pero no dejaremos de ser sus padres".

Ahora mismo, Falco asiste a un internado en Suiza, lo que Briatore espera que le prepare mejor que a él para el futuro. "Es muy difícil no malcriarlo. Lo importante es que le vaya bien en los estudios", apunta.

Su deseo para él es "salud y felicidad": "Como empresario le deseo que cree muchos puestos de trabajo, porque el verdadero fracaso es tener que despedir a la gente. Pero si se da cuenta de que no quiere demasiada presión sobre sí mismo y quiere una vida normal, sólo quiero que encuentre una manera de ser feliz".

Cuando le preguntan directamente por cuánta paga le da a su hijo, desvela que "500 euros al mes".