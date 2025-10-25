Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El Pueblo Ejemplar de Asturias 2025 recibe con una calurosa bienvenida a la Familia Real
El premio le ha sido otorgado a Valdesoto, donde han acudido para saludar a los miembros del Gobierno del Principado, así como a las autoridades locales y vecinos que les esperaban.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Los reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía durante su visita a Valdesoto, en el concejo de Siero, este sábado, donde la heredera de la Corona entregará el Premio al Pueblo Ejemplar con el que fue reconocida esta parroquia tras presentar su candidatura durante 21 ediciones. EFE/ BallesterosEFE

Valdesoto, que ha sido galardonado con el Premio Pueblo Ejemplar de Asturias 2025 por parte de la Fundación Princesa de Asturias, ha recibido este sábado a la Familia Real. Durante su visita, los Reyes Felipe VI y Letizia, así como Leonor y la Infanta Sofía, han saludado a los vecinos del pueblo, así como a las autoridades locales y a los miembros del Gobierno del Principado.

La visita ha tenido lugar sobre las 11:30 horas, momento en el que los vecinos de Valdesoto, situado en el concejo de Siero, le han mostrado una primera representación teatral para su visita en el 'prau' de la Casona de Leceñes, edificada a finales del siglo XVIII.  

Tras disfrutar de la obra realizarán una visita a la parroquia— la cual presentó su candidatura durante 21 ediciones del premio— donde se les mostrarán las tradiciones del lugar, así como sus principales lugares de interés. 

El galardón, según han defendido, ha sido entregado al mismo "por su compromiso y esfuerzo colectivo por mantener vivas y potenciar tradiciones ancestrales que transmiten de generación en generación. Las representaciones de los Sidros y les Comedies y el desfile de les Carroces reflejan fielmente su espíritu de unión y asociacionismo, que trasciende el ámbito local, ejemplo del legado de una sociedad civil organizada".

  La reina Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía conversan con los habitantes de Valdesoto, en el concejo de Siero, este sábado, donde la heredera de la Corona entregará el Premio al Pueblo Ejemplar con el que fue reconocida esta parroquia tras presentar su candidatura durante 21 ediciones. EFE/ BallesterosEFE
Cabe destacar que este pueblo, que cuenta con mil ochocientos vecinos dedicados al campo, la minería, la industria y los servicios, será donde la princesa Leonor alcance un paso más en su cada vez mayor protagonismo en los actos relacionados con la entrega de los Premios Princesa de Asturias

