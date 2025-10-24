Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El gesto de la princesa Leonor y la infanta Sofía con la reina Sofía y lo que siempre pasa en los Premios Princesa de Asturias
Influencers y Celebrities

Influencers y Celebrities

El gesto de la princesa Leonor y la infanta Sofía con la reina Sofía y lo que siempre pasa en los Premios Princesa de Asturias

En los Princesa de Asturias 2025 ha ocurrido lo de siempre por mucha experiencia que tengan.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
La reina Sofía, la princesa Leonor y la infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias 2025 en Oviedo.Europa Press via Getty Images

Desde la abdicación de Juan Carlos I y la subida al trono de Felipe VI en junio de 2014 la agenda de la reina Sofía ha sido menguante. Aunque es un activo para la corona, y el rey lo sabe, el grueso de los actos recae en los reyes Felipe y Letizia, en ocasiones acompañados por sus hijas, mientras que doña Sofía mantiene una serie de compromisos que le hacen volver a la actividad pública cada cierto tiempo.

Uno de esos actos son los Premios Princesa de Asturias, que no se pierde desde 1981, cuando se entregaron por primera vez. Su presencia entonces era para acompañar a su hijo, que tenía 13 años. Don Felipe se hizo mayor, después llegó Letizia, y ya mucho más tarde comenzaron a acudir también Leonor y Sofía, pero la Reina Sofía no se ha perdido nunca la gala. No lo hizo ni cuando se casó su sobrino Philippos de Grecia en 2021. Viajó a Oviedo, estuvo en la ceremonia y después se marchó a Atenas para estar en las nupcias.

  La princesa Leonor y la infanta Sofía hablando en presencia de la infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias 2025.GTRES

En 2025 no se ha perdido los actos, y como es habitual, mientras que los reyes y sus hijas aparecieron en la víspera para el Concierto de los Premios Princesa de Asturias, ella lo hizo el mismo día de la gala. A la hora convenida salieron los cinco, es decir, Felipe, Letizia, Leonor, Sofía y la reina Sofía, del hotel Reconquista de Oviedo. Fue ahí cuando se puedo apreciar los looks elegidos y un gesto que no pasó desapercibido.

La reina Sofía está bastante bien de salud pese a estar cerca de los 90 años, pero los años no pasan en balde y se nota que aunque puede caminar sin bastón, debe tener cuidado sobre todo con las escaleras. En el citado hotel hay unos peldaños en su entrada, y ahí estuvieron Leonor y Sofía pendientes de su abuela. Así, las dos le cogieron del brazo para que bajara sin peligro.

Tras un breve trayecto en coche llegaron al Teatro Campoamor, donde se entregan los galardones. Al bajar fueron saludando a las personalidades que les esperaban, un momento en el que la reina Sofía indicó a su nieta Leonor que diera la mano ella primero. Cosas de la preeminencia real. Inmediatamente después volvió a pasar lo que ocurre siempre por acostumbradas que estén u por muchos años que hayan pasado. Los reyes caminaron por la alfombra azul hacia el Campoamor, les siguieron sus hijas, y la reina Sofía se preguntaba dónde tenía que colocarse. Finalmente caminó al lado de la princesa Leonor, que anduvo con su hermana Sofía al otro lado.

Antes de entrar, momento foto de la familia real al completo, algo que se ve en Mallorca y poco más. Y nuevamente doña Sofía no sabía dónde colocarse. Le indicaron que a un extremo y nuevamente junto a la princesa de Asturias. Por cierto, fue aquí solo Leonor la que tomó del brazo a su abuela para ayudarle a subir las escaleras y evitar que tropiece, algo que ha ocurrido en alguna ocasión.

  Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía y la reina Sofía en los Premios Princesa de Asturias 2025GTRES
Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco

Ya en el hall y tras los saludos a las autoridades presentes, la reina Letizia y la infanta Sofía charlaron con el encargado de protocolo de Casa Real, el hombre que les acompaña a todas partes y al que no se le escapa una. En otro corrillo aparte estuvieron la heredera y su abuela. Leonor estuvo pendiente de su abuela hasta que le indicó que debía subir al palco desde el que contempla la entrega de los Premios Princesa de Asturias, que en 2025 han premiado a Byung-Chul Han en Comunicación y Humanidades, Eduardo Mendoza en Letras, Douglas Massey en Ciencias Sociales, Graciela Iturbide en Artes, Serena Williams en Deporte, al Museo Nacional de Antropología de México en Concordia, Mario Draghi en Cooperación Internacional, y Mary-Claire King en Investigación Científica y Técnica 2025, que lamentablemente no pudo ir a la gala por encontrarse indispuesta.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de LIFE en El HuffPost España, esa sección siempre necesaria en la que mostramos otro lado de la vida más amable y los temas que quizás no lo son tanto, pero que deben estar en la agenda.

 

Sobre qué temas escribo

Me encargo de contarte todo sobre los royals, un mundo apasionante en el que hay mucho que explicar, descubrir y analizar. También sobre celebrities, viajes, gastronomía y temas de sociedad. No puedo olvidar mi pasión por la cultura en general y por los libros en particular. Por eso realizo de forma habitual entrevistas a autores, algunos de ellos muy conocidos y mediáticos y otros que no lo son tanto pero que también tienen mucho que contar y que ofrecer. Por supuesto no olvido las redes sociales. Siempre estoy pendiente sobre todo de los stories de Instagram para acercar el contenido del Huff. Y de vez en cuando me pongo delante de la cámara para hablar sobre qué está pasando en el mundo royal, porque ahí siempre ocurre algo que merece la pena contar.

 

Mi trayectoria

Nací en León, me crie en Oviedo y me trasladé a Madrid para estudiar periodismo. Desde niño tuve claro que lo mío era contar historias, que mi vocación y mi pasión era y es el periodismo. Formé parte del periódico de mi colegio, y a los 12 años escribí un pequeño libro que nunca ha visto la luz, así como otras historias detectivescas y cómicas, y tuve claro que nada me gustaba más que formar parte algún día de una redacción, así que cursé periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó NOXVO, donde me contrataron para llevar desde su nacimiento un medio digital lifestyle llamado Bekia.

 

Durante mis 14 años en Bekia, me encargué de coordinar la web, escribir sobre realeza, hacer entrevistas a personas relevantes tanto nacionales como internacionales, algunas de ellas realizadas en Cuba, París, Berlín o Venecia, redactar temas de viajes y gastronomía y ponerme delante de la cámara no solo para las citadas entrevistas, sino para grabar vídeos sobre realeza en el programa Royals, con el que cosechamos un gran éxito en Youtube. Esa etapa finalizó en agosto de 2025, cuando me incorporé con muchas ganas e ilusión a la sección de LIFE del Huff Post, donde no solo he podido seguir realizando labores similares, sino que me ha permitido conocer otros ámbitos y crecer profesionalmente. Por cierto, coescribí una obra de teatro y no pierdo la esperanza de ponerme de una vez con la novela a la que tantas vueltas sigo dando.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco