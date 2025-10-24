El gesto de la princesa Leonor y la infanta Sofía con la reina Sofía y lo que siempre pasa en los Premios Princesa de Asturias

Desde la abdicación de Juan Carlos I y la subida al trono de Felipe VI en junio de 2014 la agenda de la reina Sofía ha sido menguante. Aunque es un activo para la corona, y el rey lo sabe, el grueso de los actos recae en los reyes Felipe y Letizia, en ocasiones acompañados por sus hijas, mientras que doña Sofía mantiene una serie de compromisos que le hacen volver a la actividad pública cada cierto tiempo.

Uno de esos actos son los Premios Princesa de Asturias, que no se pierde desde 1981, cuando se entregaron por primera vez. Su presencia entonces era para acompañar a su hijo, que tenía 13 años. Don Felipe se hizo mayor, después llegó Letizia, y ya mucho más tarde comenzaron a acudir también Leonor y Sofía, pero la Reina Sofía no se ha perdido nunca la gala. No lo hizo ni cuando se casó su sobrino Philippos de Grecia en 2021. Viajó a Oviedo, estuvo en la ceremonia y después se marchó a Atenas para estar en las nupcias.

La princesa Leonor y la infanta Sofía hablando en presencia de la infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias 2025. GTRES

En 2025 no se ha perdido los actos, y como es habitual, mientras que los reyes y sus hijas aparecieron en la víspera para el Concierto de los Premios Princesa de Asturias, ella lo hizo el mismo día de la gala. A la hora convenida salieron los cinco, es decir, Felipe, Letizia, Leonor, Sofía y la reina Sofía, del hotel Reconquista de Oviedo. Fue ahí cuando se puedo apreciar los looks elegidos y un gesto que no pasó desapercibido.

La reina Sofía está bastante bien de salud pese a estar cerca de los 90 años, pero los años no pasan en balde y se nota que aunque puede caminar sin bastón, debe tener cuidado sobre todo con las escaleras. En el citado hotel hay unos peldaños en su entrada, y ahí estuvieron Leonor y Sofía pendientes de su abuela. Así, las dos le cogieron del brazo para que bajara sin peligro.

Tras un breve trayecto en coche llegaron al Teatro Campoamor, donde se entregan los galardones. Al bajar fueron saludando a las personalidades que les esperaban, un momento en el que la reina Sofía indicó a su nieta Leonor que diera la mano ella primero. Cosas de la preeminencia real. Inmediatamente después volvió a pasar lo que ocurre siempre por acostumbradas que estén u por muchos años que hayan pasado. Los reyes caminaron por la alfombra azul hacia el Campoamor, les siguieron sus hijas, y la reina Sofía se preguntaba dónde tenía que colocarse. Finalmente caminó al lado de la princesa Leonor, que anduvo con su hermana Sofía al otro lado.

Antes de entrar, momento foto de la familia real al completo, algo que se ve en Mallorca y poco más. Y nuevamente doña Sofía no sabía dónde colocarse. Le indicaron que a un extremo y nuevamente junto a la princesa de Asturias. Por cierto, fue aquí solo Leonor la que tomó del brazo a su abuela para ayudarle a subir las escaleras y evitar que tropiece, algo que ha ocurrido en alguna ocasión.

Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía y la reina Sofía en los Premios Princesa de Asturias 2025 GTRES

Ya en el hall y tras los saludos a las autoridades presentes, la reina Letizia y la infanta Sofía charlaron con el encargado de protocolo de Casa Real, el hombre que les acompaña a todas partes y al que no se le escapa una. En otro corrillo aparte estuvieron la heredera y su abuela. Leonor estuvo pendiente de su abuela hasta que le indicó que debía subir al palco desde el que contempla la entrega de los Premios Princesa de Asturias, que en 2025 han premiado a Byung-Chul Han en Comunicación y Humanidades, Eduardo Mendoza en Letras, Douglas Massey en Ciencias Sociales, Graciela Iturbide en Artes, Serena Williams en Deporte, al Museo Nacional de Antropología de México en Concordia, Mario Draghi en Cooperación Internacional, y Mary-Claire King en Investigación Científica y Técnica 2025, que lamentablemente no pudo ir a la gala por encontrarse indispuesta.