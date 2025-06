Eric Dane, actor de 'Anatomía de Grey', rompe a llorar en su primera entrevista tras desvelar que padece ELA

Hace apenas unos meses, en abril, el actor Eric Dane, conocido por sus papeles en Anatomía de Grey y Euphoria, desvelaba que padece esclerosis lateral amiotrófica ELA. Lo contó en una entrevista con la revista People y, ahora, tras contar su diagnóstico ha conversado con Good Morning America.

Únicamente ha trascendido un clip a modo de adelanto, que ha recogido People. En la conversación que ha mantenido el actor, de 52 años, con la presentadora ha roto a llorar: "No creo que este sea el final de mi historia. No siento que este sea mi fin", ha aseverado.

Dane, además, ha contado que todavía no ha terminado de asimilar el diagnóstico. "Me despierto cada día y recuerdo inmediatamente que esto está sucediendo", ha dicho. "No es un sueño", ha añadido.

Cuando el actor reveló su diagnóstico habló de las ganas que tenía de regresar a los rodajes. Se consideró "afortunado de poder seguir trabajando". Entonces, confesó estar "deseando volver al set de Euphoria la semana que viene". Este empezó en febrero.

En la serie protagonizada por Zendaya, Dane interpreta Cal Jacobs, el padre de los personajes principales Nate (Jacob Elordi) y Aaron Jacobs (Zak Steiner).

Eric Dane, actor de las series 'Anatomía de Grey' o 'Euphoria', diagnosticado de ELA "Agradezco tener a mi querida familia junto a mi, mientras navegamos este nuevo capítulo", aseguró el intérprete de 52 años en una entrevista de la revista People.

¿Qué es la ELA?

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las neuronas motoras, es decir, las células nerviosas encargadas de controlar los músculos voluntarios, como caminar, hablar, tragar o incluso respirar.

Actualmente no existe cura y los tratamientos se centran en aliviar los síntomas, de tal manera que mejore, en la medida de lo posible, la calidad de vida de los pacientes que la padecen.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.